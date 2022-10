Técnico Antonio Conte diz que Richarlison não corre risco de ficar fora da Copa do Mundo

O técnico do Tottenham, o italiano Antonio Conte, garantiu categoricamente nesta segunda-feira que a participação de Richarlison na Copa do Mundo do Catar não está de forma alguma descartada, apesar da lesão sofrida pelo atacante brasileiro no último sábado contra o Everton.

"Não, absolutamente. Posso confirmar que ele não está descartado para disputar a Copa do Mundo, de jeito nenhum", insistiu o italiano em entrevista coletiva antes do duelo contra o Manchester United pela 12ª rodada da Premier League, que será disputado na quarta-feira.

No entanto, Conte admitiu que "contra o United, ele certamente não estará disponível" para o duelo entre os londrinos, terceiros na classificação, e os Red Devils, quintos.

No sábado contra o Everton, com vitória dos Spurs por 2 a 0, Richarlison teve que deixar o campo no segundo tempo após sentir fortes dores na panturrilha esquerda e deixou o estádio de seu ex-time de muletas, parecendo muito pessimista sobre sua participação no Mundial.

"É difícil de falar porque estou próximo de uma realização, do meu sonho [a disputa da Copa]. Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei uns dois meses parado, lá no Everton", disse o jogador, chorando e de muletas, à ESPN Brasil após o jogo.

"Na segunda-feira tenho que fazer um exame (médico), Até andar me machuca. Vamos esperar. Tenho que ficar positivo na minha cabeça para poder estar no Catar", acrescentou o atacante de 25 anos.

O técnico da seleção brasileira Tite, que havia colocado Richarlison como titular no ataque, deve anunciar sua lista para a Copa do Mundo no dia 7 de novembro. O Mundial será disputado de 20 de novembro a 18 de dezembro.

