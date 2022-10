Rússia ataca Ucrânia con drones 'kamikaze' perde um avião militar

A Rússia lançou, nesta segunda-feira (17), dezenas de ataques sobre a Ucrânia, alguns com drones "kamikaze" em Kiev, que deixaram ao menos oito mortos, e perdeu um avião militar perto da fronteira em um acidente no qual morreram seis pessoas.

No total, "o inimigo realizou nove ataques com mísseis, 39 ataques aéreos, [disparou] até 30 projéteis com múltiplos lança-foguetes" ao longo do dia, resumiu pela noite o Estado-Maior do exército ucraniano.

Além da capital Kiev, foram atingidos os subúrbios de Kharkiv e Sumy (nordeste), Donetsk (leste), Dnipropetrovsk (centro-leste), Kherson e Mykolaiv (sul), acrescentou.

Os ataques atingiram infraestruturas cruciais de três províncias, entre elas Kiev, o que deixou "centenas de localidades" sem eletricidade, informou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, que acrescentou que houve registro de "cinco ataques de drones" de suposta fabricação iraniana apenas na capital.

O exército russo, por sua vez, parabenizou-se por ter atingido todos os seus alvos com "armas de alta precisão".

Em paralelo, as autoridades russas informaram que um caça-bombardeiro supersônico caiu em Yeisk (sudoeste), em uma área residencial perto da fronteira com a Ucrânia, deixando ao menos seis mortos e 19 feridos.

A aeronave caiu sobre um enorme edifício de nove andares e onde vivem cerca de 600 pessoas, provocando um incêndio.

O Ministério da Defesa russo disse que se tratava de um voo de treinamento e que houve um problema técnico depois que "um dos motores se incendiou ao decolar". Mesmo assim, as autoridades decidiram abrir uma "investigação criminal".

Em Kiev, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunciou os ataques lançados por Moscou, que "matam civis, atingem casas e infraestruturas".

"O inimigo pode atacar nossas cidades, mas não conseguirá nos destruir", afirmou Zelensky, que explicou que, entre as vítimas, "há uma família que esperava um bebê".

Vários drones sobrevoaram pela manhã o centro de Kiev, enquanto agentes da polícia disparavam contra eles com armas automáticas, testemunharam jornalistas da AFP.

"Estamos aqui há quase meia hora e quatro drones caíram", explicou um dos policiais, Yaroslav, ainda nervoso. "Dá um pouco de medo, mas é o nosso trabalho [...] Devemos fazê-lo", acrescentou.

O novo titular do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, que começou o seu mandato hoje, pediu que civis não sejam tomados como alvos.

Os ataques acontecem uma semana depois de outra onda de bombardeios da Rússia, que durou dois dias e afetou localidades em toda a Ucrânia, provocando cortes de eletricidade e água em todo o país.

Os bombardeios deixaram ao menos 19 mortos e 105 feridos, e provocaram indignação a nível internacional.

"Parece que agora nos atacam todas as segundas-feiras", disse o taxista Serhiy Prikhodko, enquanto esperava do lado de fora da estação central de trens de Kiev.

Segundo Vladimir Putin, os bombardeios da semana passada foram uma represália à explosão que danificou a ponte estratégica sobre o estreito de Kerch e liga a Rússia continental com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu que mais sanções fossem impostas contra o Irã "por fornecer drones à Rússia" em uma publicação no Twitter.

O Irã, em contrapartida, nega o fornecimento de armas a Moscou e voltou, nesta segunda-feira, a insistir em que "não exportou armas a nenhuma das partes no conflito", segundo Nasser Kanani, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da república islâmica.

Depois dos ataques, o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, indicou que o país necessitava de "mais sistemas de defesa antiaérea com urgência".

Além disso, Yermak deu boas-vindas ao aumento da ajuda militar da União Europeia (UE) para a Ucrânia e ao lançamento de uma missão de treinamento para os soldados de seu país.

Em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo, o bloco europeu aprovou uma missão de treinamento em seu território para 15.000 soldados ucranianos e o aporte de mais 500 milhões de euros em armas para Kiev.

A Ucrânia lançou nas últimas semanas uma contraofensiva que lhe permitiu recuperar grandes faixas de território no leste e no sul do país.

As tropas de Kiev se aproximam agora de Kherson, a única grande cidade ucraniana tomada pelos russos ao norte da Crimeia. A província (oblast) de Kherson é um dos quatro territórios ucranianos que Moscou reivindica como anexados.

Por outro lado, em Belarus, país aliado de Moscou, o Ministério da Defesa anunciou que até 9.000 soldados russos e cerca de 170 tanques seriam enviados a seu território para defender o país do que o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, considera possíveis ameaças da Ucrânia.

