Rapper Kanye West quer comprar rede social Parler

A rede social Parler informou nesta segunda-feira (17) que o rapper americano Kanye West anunciou sua intenção de comprar a plataforma, que ganhou popularidade entre os conservadores próximos ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

"Em um mundo onde as visões conservadoras são consideradas controversas, devemos garantir que temos o direito de nos expressar livremente", declarou o rapper e magnata, que mudou legalmente seu nome para Ye, no comunicado da Parler.

O valor da transação, que deve ser concluída no último trimestre de 2022, não foi divulgado.

Kanye West esteve no centro das atenções nos últimos dias, primeiro por ter vestido uma camisa com o slogan "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam), uma distorção do famoso "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) que simbolizou os protestos antirracistas de 2020 nos Estados Unidos; e, depois, por ter postado comentários no Instagram e Twitter considerados antissemitas.

Suas contas nessas redes sociais foram restringidas após essas postagens, que faziam referência a teorias da conspiração sobre a suposta influência da comunidade judaica.

"Ye está dando um passo revolucionário no espaço midiático da liberdade de expressão e nunca mais terá que se preocupar em ser expulso das redes sociais", comentou o CEO da Parler, George Farmer.

"Mais uma vez, Ye mostra que está um passo à frente da narrativa da mídia tradicional", acrescentou Farmer.

Lançada em 2018, a popularidade da rede Parler disparou depois que Trump foi permanentemente banido do Twitter após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando o então presidente foi acusado de incitar seus apoiadores à violência.

Em desacordo com as crescentes ameaças de violência e atividades ilegais nas redes sociais, Apple e Google rapidamente removeram a Parler de suas plataformas de download. Posteriormente, a Amazon Web Services (AWS) decidiu parar de hospedá-la em seus servidores.

Voltou, no entanto, a ficar disponível na App Store em abril de 2021 e na Google Play Store alguns meses depois, em setembro.

Parler se define como "uma força motriz na luta contra as Big Tech, o Big Government, a censura e a cultura do cancelamento".

A Truth Social, a rede lançada por Trump, foi novamente aprovada pelo Google Play Store na semana passada depois de concordar em atualizar sua política de remoção de postagens que incitem à violência.

