UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia volta a atacar Kiev com drones "suicidas"

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia volta a atacar Kiev com drones "suicidas"

A Ucrânia denunciou nesta segunda-feira (17) que a Rússia voltou a atacar Kiev com vários "drones suicidas", um ato de "desespero" de Moscou, de acordo com as autoridades ucranianas.

KIEV:

Ataques de drones 'suicidas' levam pânico a Kiev

Quando o temido veículo aéreo não tripulado aparece no céu azul de Kiev com seu barulho semelhante ao de um cortador de grama, começam os gritos: os drones "suicidas" enviados pela Rússia espalham o pânico entre a população da capital ucraniana.

LUXEMBURGO:

UE aprova missão de treinamento para tropas ucranianas

A União Europeia (UE) aprovou nesta segunda-feira o reforço do seu apoio militar à Ucrânia, incluindo uma missão de treino no seu território para 15 mil soldados ucranianos e uma contribuição para aquele país de mais 500 milhões de euros em armas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Interrogações sobre saúde e idade rondam Lula e Bolsonaro

O Brasil, um país jovem, vai eleger em 30 de outubro um presidente idoso: Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, ou Jair Bolsonaro, de 67, ambos com histórico de graves problemas de saúde.

WASHINGTON:

Departamento de Justiça dos EUA pede seis meses de prisão para Steve Bannon, ex-assessor de Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu nesta segunda-feira (17) a um juiz que condene Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, a seis meses de prisão por se recusar a depor na investigação legislativa sobre o ataque ao Capitólio - sede do Congresso - de 6 de janeiro de 2021 .

SANTIAGO:

Marcas dos protestos continuam fortes em Santiago, três anos após distúrbios

Fachadas protegidas, lojas fechadas, grafites por todos os lados e um cheiro de gás lacrimogêneo que arde o nariz. Três anos depois, as marcas dos protestos sociais continuam presentes no centro de Santiago.

WASHINGTON:

Joe Biden prisioneiro de sua política em relação à Arábia Saudita

Joe Biden alertou que haverá consequências para a Arábia Saudita por seu corte na produção de petróleo, mas, como outros ex-presidentes americanos irritados com o reino, ele pode ter espaço de manobra limitado.

-- EUROPA

LONDRES:

Para acalmar os mercados, Londres suspende medidas fiscais enquanto Truss luta para sobreviver

Buscando urgentemente acalmar os mercados financeiros em meio ao caos, o novo ministro das Finanças do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (17) a remoção de "quase todas as medidas fiscais" introduzidas três semanas antes pelo governo de Liz Truss, cuja sobrevivência política está ameaçada.

LONDRES:

Renúncia, eleições ou sobrevivência, as opções da primeira-ministra britânica

Mais fraca do que nunca após a remoção da maioria de suas controversas medidas fiscais, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, enfrenta pedidos de renúncia.

PARIS:

França se prepara para dia de greve em contexto social tenso

A França se prepara para viver um dia de greve na terça-feira (18), principalmente nos transportes, para exigir aumento salarial, em um contexto social tenso marcado, principalmente, pelas paralisações nas refinarias que causaram a falta de combustível.

ESTOCOLMO:

Conservador Ulf Kristersson é eleito primeiro-ministro da Suécia

O líder conservador Ulf Kristersson foi eleito, nesta segunda-feira (17), primeiro-ministro da Suécia por maioria absoluta parlamentar, em uma votação em que pela primeira vez teve o apoio da extrema-direita, marcando uma nova era política para o país nórdico.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China adia publicação de dados trimestrais do PIB

A China decidiu nesta segunda-feira (17) adiar, sem nova data, a publicação de seus dados do PIB para o terceiro trimestre, assim como de outros indicadores econômicos que deveriam ser divulgados esta semana, um dia depois de o Partido Comunista iniciar seu 20º Congresso no qual o presidente Xi Jinping busca um terceiro mandato.

-- ORIENTE MÉDIO

LUXEMBURGO:

UE sanciona funcionários e polícia da moral do Irã por repressão de protestos

Os ministros das Relações Exteriores europeus adotaram nesta segunda-feira (17) sanções a líderes e entidades no Irã, incluindo a polícia da moral, pela repressão aos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini.

TEERÃ:

Número de mortos em incêndio em prisão de Teerã sobe para oito, enquanto protestos continuam no país

Pelo menos oito pessoas morreram no incêndio de sábado na prisão de Evin, em Teerã, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira (17) pela autoridade judicial iraniana, em meio à onda de protestos que o país vive pela morte da jovem Mahsa Amini.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

DOHA:

Copa do Mundo do Catar faz disparar os aluguéis

Apenas uma semana de aviso prévio. Reem, que trabalha para uma grande empresa do Catar, foi obrigada a deixar seu apartamento na Ilha das Pérolas, em Doha, já que seu proprietário decidiu alugá-lo por um preço mais alto durante a Copa do Mundo de 2022.

RIADE:

Arábia Saudita defende sua política para o petróleo

A Arábia Saudita voltou a defender a decisão "puramente econômica" dos países exportadores de petróleo de reduzir a produção, mostrando-se "espantada" com as acusações de cumplicidade política com a Rússia lançadas principalmente pelos Estados Unidos.

=== SOCIEDADE, ARTE E CIÊNCIA ===

GENEBRA:

Agências mundiais se aliam para combater futuras ameaças sanitárias

As organizações mundiais de saúde humana e animal, alimentação e meio ambiente apresentaram, nesta segunda-feira (17), seu primeiro plano de ação conjunto, com o objetivo de detectar e lidar com a próxima pandemia em potencial.

GENEBRA:

OMS busca dinheiro de empresas através de sua fundação

Entre a pandemia, a guerra na Ucrânia e a cólera no Haiti, as necessidades financeiras da OMS são imensas e as contribuições dos países insuficientes. A organização quer, portanto, atrair financiamento de empresas, por meio de sua nova fundação.

NOVA YORK:

Rapper Kanye West quer comprar rede social Parler

A rede social Parler informou nesta segunda-feira (17) que o rapper americano Kanye West anunciou sua intenção de comprar a plataforma, que ganhou popularidade entre os conservadores próximos ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

-- ESPECIAL COP27 --

KENDAL, África do Sul:

Peso do carvão freia a transição ecológica na África do Sul

O ar está pesado em Khutala, uma mina de carvão a uma hora de Joanesburgo, onde um grupo de trabalhadores espera o caminhão que os levará a um poço subterrâneo.

PEGO, Portugal:

Portugal abandona o carvão e aposta em energias renováveis

Faz um ano que não sai fumaça branca das duas torres de arrefecimento da última central a carvão de Portugal. O país ibérico abriu mão desta fonte de energia antes do esperado e aposta nas energias renováveis.

PARAMARIBO, Suriname:

O paradoxo de Suriname e Guiana, entre a riqueza do petróleo e o meio ambiente

Eis o grande paradoxo do Suriname e Guiana, dois pequenos países pobres da Amércia do Sul: se projetam como um novo reduto petroleiro, mas também são os pulmões do planeta, com florestas densas e virgens e balanços neutros de carbono e até mesmo negativos.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

BARCELONA:

Neymar enfrenta julgamento em Barcelona a um mês da Copa do Mundo

A apenas um mês da Copa do Mundo do Catar, o astro brasileiro Neymar reencontrou, nesta segunda-feira (17), um passado incômodo em Barcelona, onde começou o julgamento pelas irregularidades em sua polêmica contratação pelo clube catalão há quase uma década.

