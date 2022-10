Novo governo no Kuwait após vitória da oposição nas legislativas

13:08 | Out. 17, 2022

O novo governo do Kuwait, o sexto em três anos, assumiu o poder duas semanas após a vitória da oposição nas eleições legislativas no Estado do Golfo, repleto de petróleo, atormentado por uma crise política interminável entre o Parlamento e o Executivo.

Essa reestruturação do governo ocorre a pedido dos deputados recém-eleitos, que protestam contra a formação anunciada no início de outubro, por incluir ministros que exerceram funções governamentais no passado.

O príncipe herdeiro Mechaal al-Ahmad al-Jaber Al-Sabah "recebeu o primeiro-ministro e os ministros que prestaram juramento", anunciou a agência oficial de notícias do Kuwait, Kuna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo do primeiro-ministro Ahmad Nawaf al-Ahmad Al-Sabah terá que abordar "questões prioritárias", disse o príncipe herdeiro, segundo a Kuna.

Al-Sabah destacou "projetos de desenvolvimento", "investimentos e combate à corrupção", um tema de permanente discórdia com o Parlamento.

O governo inclui 15 ministros, entre eles duas mulheres, e novos nomes em cargos-chave, como Salem Al-Sabah nas Relações Exteriores e Bader al-Mulla no Petróleo.

No final de setembro, a oposição, que havia boicotado as eleições legislativas nos últimos anos, conquistou a maioria dos assentos. A primeira sessão do novo Parlamento deve acontecer na terça-feira.

sl-mah/aem/rm/eg/mb/aa

Tags