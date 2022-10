Noruega prende quatro russos por violar proibição de fotos

12:53 | Out. 17, 2022

A polícia norueguesa anunciou nesta segunda-feira (17) a prisão de quatro russos suspeitos de violar a proibição de tirar fotos, em meio à tensão sobre uma possível sabotagem de infraestruturas-chave.

A Noruega está em alerta máximo após vários relatos de avistamentos misteriosos de drones perto de plataformas offshore de perfuração de petróleo e gás administradas pelo maior produtor de energia.

O anúncio desta segunda-feira ocorre apenas alguns dias após as prisões na semana passada de dois russos acusados de operar drones e tirar fotos no norte do país.

Policiais detiveram os quatro russos na quinta-feira passada enquanto dirigiam um veículo com placa russa, informou a polícia regional em comunicado.

O corpo armado não revelou no que os quatro russos estavam interessados - três homens e uma mulher -, mas disse que tiraram fotos de objetos cobertos por uma proibição de fotografia.

Os quatro, na casa dos 20 anos, chegaram à Noruega vindos da Finlândia no final de setembro e início de outubro e foram presos com um número "significativo" de fotos.

Cidadãos russos rejeitam as acusações e afirmam ser turistas, disse um policial, Gaute Rydmark, na rede TV2.

A ministra da Justiça norueguesa, Emilie Enger Mehl, recusou-se a comentar o assunto, mas disse que havia "uma pressão crescente sobre a Noruega, em relação à inteligência".

Segundo a polícia, nenhum dos quatro possuía um drone, ao contrário dos dois russos presos na semana passada.

A Noruega, juntamente com outras nações ocidentais, proibiu os russos de sobrevoar seu território após a invasão russa da Ucrânia.

O país também reforçou a segurança em suas plataformas de perfuração offshore de petróleo e gás após avistamentos de drones e as explosões do gasoduto Nord Stream no mar Báltico.

O país escandinavo ultrapassou a Rússia como principal fornecedor de gás natural para a Europa Ocidental depois que a invasão russa causou um corte nas importações de energia de Moscou.

