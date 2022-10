Jornalista é executado no norte da Colômbia

15:53 | Out. 17, 2022

O jornalista Rafael Moreno, diretor de um jornal digital do norte da Colômbia que havia sido ameaçado por suas investigações, foi assassinado por pistoleiros na noite de domingo - informaram uma ONG e a polícia na segunda-feira (17).

O repórter dirigia o veículo Voces de Córdoba, especializado em informações sobre esse departamento da Colômbia, sediado no município de Montelíbano, onde foi morto a tiros.

"Sabemos que [Moreno] estava fazendo várias investigações com denúncias criminais e disciplinares", escreveu a Fundación Social Cordoberxia, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o coronel John Fredy Suárez, da Polícia de Córdoba, o jornalista estava em um estabelecimento público quando foi baleado por "dois sujeitos" em uma motocicleta.

Em uma breve mensagem no Facebook, o jornal virtual lamentou que se tenha apagado "para sempre a voz da verdade".

O relator especial para liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, condenou o assassinato, em mensagem publicada no Twitter.

"Relata-se que seu esquema de proteção teria sido retirado, e isso acentua o dever de investigar e punir os responsáveis", frisou Vaca.

De acordo com o mais recente relatório da ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a violência contra repórteres no país aumentou em 2021, deixando 768 vítimas de algum tipo de agressão no ano passado.

das/ll/tt

Tags