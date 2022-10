Jornalista dissidente Ovsyannikova fugiu da Rússia, afirma seu advogado

10:23 | Out. 17, 2022

A jornalista russa Marina Ovsyannikova, que protestou contra a repressão na Ucrânia ao vivo na televisão, fugiu da Rússia com sua filha, disse seu advogado à AFP nesta segunda-feira (17).

"Ovsyannikova e sua filha deixaram a Rússia poucas horas depois de deixarem o local onde estavam em prisão domiciliar. Elas estão agora na Europa. Estão bem. Elas estão esperando até que possam falar publicamente, mas por enquanto isso não é certo", disse o advogado da jornalista, Dmitri Zakhvatov.

Este anúncio ocorre duas semanas depois que as autoridades russas a colocaram em uma lista de procurados, sugerindo que a repórter estava foragida.

A repórter ganhou notoriedade em março, quando apareceu no noticiário do canal pró-Kremlin Canal Um, com uma faixa denunciando a ofensiva na Ucrânia.

Depois de trabalhar no exterior por vários meses, principalmente para o jornal alemão Die Welt, ela anunciou no início de julho que havia retornado à Rússia.

Ovsyannikova, 44 anos, foi colocada em prisão domiciliar depois de protestar perto do Kremlin em meados de julho segurando uma faixa que dizia "Putin é um assassino. Seus soldados são fascistas".

A jornalista é acusada de ter divulgado informações que as autoridades consideram falsas sobre o Exército, o que pode ser punido com dez anos de prisão.

Seu advogado já havia informado à AFP que Ovsyannikova estava na lista de procurados por ter evadido a prisão domiciliar.

