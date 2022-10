Japão investigará "Igreja da Unificação"

Após ganhar os holofotes por ter sido o pivô do assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, o grupo religioso "Igreja da Unificação" será investigado no país. A informação é do atual mandatário do Japão, Fumio Kishida.

O chefe de governo orientou a ministra da Cultura a abrir um inquérito contra a seita, que teria ligações com diversos políticos japoneses. Cerca de metade dos parlamentares do Partido Liberal Democrata, que tem maioria no governo, é filiado à igreja.

O grupo, conhecido por táticas agressivas nos pedidos de doações de fiéis, voltou a ser destaque nas notícias japonesas após a morte de Abe. O homem que atirou no ex-primeiro-ministro alegou que o crime foi cometido pelo apoio do antigo mandatário japonês ao grupo religioso, que seria responsável pelo endividamento de sua mãe.

Kishida, anteriormente, estava relutante em abrir a investigação. O medo era de que o inquérito violasse a lei de liberdade religiosa do país. Após cerca de 1.700 solicitações feitas após a abertura de uma linha telefônica para receber denúncias, no entanto, a decisão foi tomada.

Segundo a ministra Keiko Nagaoka, que comanda a pasta responsável pela investigação, o objetivo é começar as análises "o quanto antes". Ela deve apontar um grupo de especialistas no tema para conduzir o inquérito a partir da próxima semana.

