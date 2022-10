Explosões atingem empresa nacional de energia em Kiev, diz assessor de ministério

A capital ucraniana, Kiev, foi atingida por várias explosões nesta segunda-feira, 17. A cidade ainda vivia o trauma do forte ataque russo há uma semana, quando amanheceu sob o som de sirenes de alerta contra ataques aéreos. As explosões ocorreram por volta de 6h35 e 6h54 (horário local). Os bombardeios, que voltaram a atingir Kiev desde o dia 10 são uma retaliação do presidente russo Vladimir Putin pela destruição de uma ponte na Crimeia, estratégica para a Rússia por ser usada para reabastecer as tropas na guerra.

Segundo Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, a Rússia teria usado drones explosivos fornecidos pelo Irã. Ainda de acordo com Gerashchenko, a sede da empresa nacional de energia foi atingida, entre outros alvos. Não há ainda informações sobre vítimas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que uma das explosões aconteceu no distrito central de Shevchenko. "Todos os serviços estão a caminho do local. Detalhes depois. O alerta aéreo continua. Fique protegido", postou Klitschko nas redes sociais.

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, também confirmou as explosões, descrevendo o incidente como "ataques de drones suicidas". "Os russos acham que isso os ajudará, mas essas ações mostram seu desespero", disse o funcionário nas redes sociais.

Retaliação

Em 10 de outubro, mísseis russos caíram sobre Kiev e outras cidades ucranianas na maior onda de ataques em meses, matando pelo menos 19 pessoas e ferindo 105. Moscou realizou mais ataques em 11 de outubro, em menor escala, atingindo instalações de energia no oeste da Ucrânia.

O presidente russo disse que os ataques foram uma retaliação à explosão que danificou a ponte estratégica que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou.

Na sexta-feira, 14, Putin tinha expressado satisfação com a estratégia adotada, dizendo que "por enquanto" não havia necessidade de realizar mais ataques em larga escala contra a Ucrânia. (Com agências internacionais).

