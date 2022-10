EUA afirma que 'confia' que Paquistão pode controlar seu arsenal nuclear

17:28 | Out. 17, 2022

Os Estados Unidos declararam, nesta segunda-feira (17), que confiam na capacidade do Paquistão de controlar seu arsenal nuclear, após Islamabad convocar o embaixador americano por declarações do presidente americano, Joe Biden.

O porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse a jornalistas que os "Estados Unidos confiam no compromisso do Paquistão e sua capacidade de manter seus ativos nucleares seguros".

"Os Estados Unidos sempre consideraram que a segurança e prosperidade do Paquistão são fundamentais para os interesses dos Estados Unidos e, em termos gerais, valorizam a cooperação de longa data entre os países", acrescentou.

Na quinta-feira, durante um evento de arrecadação de fundos para o Partido Democrata na Califórnia, Biden expressou preocupação sobre um potencial uso do arsenal nuclear pelo Paquistão.

"Creio que o Paquistão seja talvez um dos países mais perigosos do mundo", disse Biden em relação às armas nucleares, segundo uma transcrição divulgada pela Casa Branca.

Orgulhoso de ser a única potência nuclear declarada no mundo islâmico, o Paquistão convocou o embaixador americano, Donald Blome, para apresentar seu protesto.

Na ocasião, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif afirmou no Twitter que o Paquistão é um "Estado nuclear responsável" e que as medidas de segurança são adotadas "com toda a seriedade".

