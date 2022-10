Espanhol Gavi, do Barcelona, conquista Prêmio Kopa de melhor jogador jovem

Martín Páez Gavira 'Gavi', meia do Barcelona de apenas 18 anos, conquistou nesta segunda-feira em Paris, na cerimônia da Bola de Ouro 2022, o Prêmio Kopa, entregue ao melhor jogador com menos de 21 anos, sucedendo ao seu parceiro no clube catalão, Pedri, que venceu em 2021, no que parece ser uma continuação da lendária dupla Xavi-Iniesta.

O jovem meio-campista andaluz, que recebeu o troféu das mãos do próprio Pedri ao lado do ex-craque Ronaldo Fenômeno, disputou 47 jogos pelo Barça na temporada passada, marcando dois gols e dando cinco assistências. Ele estreou com a seleção espanhola principal em outubro de 2021, tendo já disputado doze jogos pela mesma, incluindo a final da Liga das Nações contra a França, no seu segundo jogo internacional.

Depois de estrear pela seleção principal nas semifinais daquela competição contra a Itália, ele se tornou o jogador mais jovem da história a jogar pela Espanha, aos 17 anos e 62 dias.

Todos esses méritos o levaram a ganhar o Troféu Kopa, que leva o nome do jogador francês dos anos 1950 e 1960 Raymond Kopa, que ganhou a Bola de Ouro em 1958, e depois foi segundo e duas vezes terceiro.

Esta é a quarta edição deste prêmio. Em 2018 Kylian Mbappé ficou com o troféu superando o americano Christian Pulisic e o holandês Justin Kluivert. No ano seguinte o holandês Matthijs de Ligt, foi o premiado, ficando à frente do inglês Jadon Sancho e do português João Félix. E Pedri venceu em 2021 superando o inglês Jude Bellingham e o alemão Jamal Musiala. Em 2020 não houve premiação devido à pandemia de covid.

