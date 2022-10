Doze ativistas bielorrussos condenados a entre 2,5 e 25 anos de prisão

12:13 | Out. 17, 2022

Doze ativistas da oposição bielorrussa foram condenados a entre 2,5 e 25 anos de prisão em um julgamento de "terrorismo" ligado ao movimento de protesto de 2020, anunciou a organização de direitos humanos Viasna nesta segunda-feira.

Nikolai Avtukhovich, líder do grupo ativista, foi condenado a 25 anos de prisão, informou Viasna no Telegram, uma das sentenças mais duras proferidas recentemente em Belarus.

O homem é acusado, entre outros, de atos de "terrorismo", preparação de ato de "terrorismo" em grupo organizado, tentativa de golpe de Estado e traição, segundo a Viasna.

O grupo de direitos humanos ganhou visibilidade nas últimas semanas depois que seu diretor, Ales Bialiatski, foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2022. Ele está preso desde 2021.

Os investigadores do julgamento, que começou em maio em Grodno, acusam o grupo de ativistas de incendiar um carro e a casa de um policial naquela cidade localizada no oeste do país.

Eles também os culpam por explodir o veículo de outro agente e preparar outros ataques.

Entre os outros 11 réus, nove foram condenados a penas de 15 a 20 anos de prisão, um a 6 anos e um mês; e outro a dois anos e meio. Entre eles está o padre ortodoxo Sergei Rezanovich, condenado a 16 anos de prisão, e sua esposa a 15.

Em agosto de 2020, dezenas de milhares de bielorrussos foram às ruas durante semanas para protestar contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko no sexto mandato, que eles consideraram fraudulenta.

Mas o governo bielorrusso, que acusou o Ocidente de estar por trás da mobilização, reprimiu o movimento, detendo milhares de pessoas e forçando outros ao exílio.

