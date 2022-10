Departamento de Justiça dos EUA pede seis meses de prisão para Bannon, ex-assessor de Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu a um juiz, nesta segunda-feira (17), que condene Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, a seis meses de prisão por se recusar a depor na investigação legislativa sobre o ataque ao Capitólio - sede do Congresso - em 6 de janeiro de 2021.

Estrategista político e defensor do ex-presidente republicano (2017-2021), Bannon "seguiu uma estratégia de má-fé, desafio e desprezo", disse o Departamento de Justiça.

De acordo com o Departamento, Bannon, de 68 anos, deve ser sentenciado a seis meses de prisão e multado em US$ 200.000 por ter tentado atrasar o processo judicial, ao insinuar que estaria disposto a cooperar.

O ex-assessor foi declarado culpado em julho por duas acusações de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação para depor no caso.

A investigação de um comitê especial da Câmara dos Representantes (Deputados) mostrou que Bannon estava ciente, antecipadamente, do plano dos apoiadores de Trump de atacar o Capitólio em janeiro de 2021 para impedir a eleição do democrata Joe Biden.

Além disso, ele defendeu que o Congresso impedisse Biden, que derrotou Trump nas eleições de novembro de 2020, de se tornar presidente.

"Os desordeiros que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro não só atacaram um prédio, mas atacaram o Estado de Direito, sobre o qual este país foi construído e pelo qual ele perdura", justificou o Departamento.

Cinco pessoas morreram nos incidentes violentos no Capitólio, entre elas um policial.

A sentença recomendada pelo Departamento de Justiça, a maior da escala de sentenças, é baseada no contexto do crime e no histórico do réu no tribunal. Será anunciada em 21 de outubro, mas cabe recurso.

Steve Bannon é considerado um dos arquitetos da vitória de Donald Trump em 2016. Mesmo após ter sido expulso da Casa Branca em agosto de 2017, manteve contato com o ex-presidente, com quem conversou na véspera do ataque à sede do Congresso.

Ele atualmente administra um site de comentários políticos conservadores, "Bannon's War Room".

