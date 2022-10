Cuba destitui ministro da Energia após apagão geral

18:43 | Out. 17, 2022

O governo de Cuba destituiu nesta segunda-feira seu ministro da Energia, após o apagão na ilha causado pelo furacão Ian no fim de setembro, em meio à crise energética nacional.

O governo reconheceu o esforço do atual titular da pasta, Liván Arronte Cruz, a quem "serão atribuídas novas responsabilidades".

A ilha, de 11,2 milhões de habitantes, vive desde maio uma crise energética, com cortes programados no horário de pico em todo o país devido a falhas nas unidades de geração, que sofrem avarias e manutenções constantes. A situação se agravou na noite de 27 de setembro, devido a um apagão geral, depois que o furacão atingiu as províncias ocidentais de Pinar del Río, Artemisa e Havana.

O diretor da estatal União Elétrica de Cuba (UNE) também foi destituído, e em seu lugar ficou Alfredo López Váldes, informou a imprensa estatal. O apagão geral causou uma série de manifestações sem precedentes em bairros de Havana, onde o serviço levou cinco dias para ser totalmente restabelecido, embora os apagões programados continuem na capital e em todo o país.

Soma-se a isso o incêndio de grandes proporções que arrasou em agosto quatro tanques de petróleo com capacidade de 50 milhões de litros de combustível cada, o que afetou a capacidade de armazenamento e abastecimento da ilha.

