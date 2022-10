Credit Suisse chega a acordo nos EUA para encerrar último processo por hipotecas "subprimes"

06:03 | Out. 17, 2022

O banco Credit Suisse anunciou nesta segunda-feira (17) que chegou a um acordo definitivo com a justiça dos Estados Unidos, por 495 milhões de dólares, para encerrar um longa disputa judicial pelos títulos respaldados por hipotecas que datavam da crise financeira de 2008.

A incapacidade das famílias de pagar os empréstimos após o aumento das taxas de juro provocou a crise financeira, conhecida como a crise das hipotecas "subprime"".

Estes créditos de alto risco eram concedidos a taxas variáveis para famílias de baixa renda ou pessoas com histórico de crédito ruim. Depois foram vendidos como títulos derivativos para investidores no mercado.

De acordo com a ação iniciada em 2013, o Credit Suisse não apresentou informações suficientes sobre os riscos relacionados a títulos associados a hipotecas avaliados em 10 bilhões de dólares.

Quando as pessoas endividadas pararam de pagar as hipotecas, os investidores não tinham como saber qual parte dos derivativos de crédito era ruim.

O acordo com os promotores americanos "é mais um passo nos esforços do banco para resolver de forma proativa os litígios e problemas do passado", afirma o Credit Suisse em um comunicado.

O processo em um tribunal de Nova Jersey é o último e mais importante das disputas na justiça relacionadas a estes títulos.

