Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger anunciou hoje que firmou um acordo com a RTI International, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, para acelerar a industrialização e ampliação de sua tecnologia própria de solventes não aquosos (NAS), que aumenta a eficiência da captura de carbono baseada em absorção. A tecnologia NAS será aplicável para capturar CO2 em uma grande variedade de emissões industriais.

"Com o orçamento mundial de carbono se esgotando, reduzir as emissões é um imperativo social", disse Gavin Rennick, presidente do departamento de Novas Energias da Schlumberger. "As tecnologias de captura de carbono são um fator-chave para um futuro de baixo carbono - e estamos entusiasmados com este acordo exclusivo para trabalhar com a RTI na industrialização e dimensionamento dessa tecnologia inovadora de absorção de carbono e sua comercialização."

A tecnologia NAS oferece uma alternativa atraente às tecnologias convencionais de solventes aquosos para captura de carbono, uma vez que consome menos energia e retém alta capacidade de CO2, resultando em uma diminuição material nos custos operacionais. A tecnologia NAS também é menos corrosiva, eliminando a necessidade de ligas resistentes à corrosão de alto grau e o aumento associado nos custos de capital. Isso melhora a economia geral dos projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A RTI desenvolveu a inovadora tecnologia NAS nos últimos 12 anos, progredindo da escala de laboratório para a grande escala de engenharia", afirmou o Dr. Marty Lail, diretor sênior do programa de Ciências da Descarbonização da RTI. "A tecnologia NAS usa até 40% menos energia durante o processo de captura de CO2. A alta eficiência de captura com menor custo de energia é fundamental para o uso comercial generalizado de solventes de captura de carbono."

Como parte de uma demonstração de captura de carbono em escala de engenharia financiada pelo Departamento de Energia dos EUA, a tecnologia NAS foi capaz de remover >99% do CO2 dos fluxos de exaustão de combustão de gás natural - a maior eficiência de captura relatada por qualquer tecnologia de solvente de captura de carbono para essa aplicação.

A RTI e a Schlumberger vão colaborar no desenvolvimento de modelos que permitam a rápida personalização do projeto e do processo para alcançar uma mudança radical nas operações de captura de CO2, aproveitando a presença mundial da Schlumberger para expandir as oportunidades de mercado da tecnologia.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para ter acesso à energia. Nossa equipe de trabalho, representando mais de 160 nacionalidades, fornece soluções digitais líderes e implementa tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor mundial de energia. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia capaz de desbloquear o acesso à energia para o benefício geral. No mundo das novas energias, a Schlumberger aproveita seu capital intelectual e comercial para se concentrar em tecnologias de baixo carbono e neutras em carbono, incluindo empreendimentos nos domínios de hidrogênio, lítio, armazenamento de energia, captura, utilização e sequestro de carbono, energia geotérmica e geoenergia.

Para mais informações, acesse www.newenergy.slb.com

Sobre a RTI International

A RTI International é um instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos, dedicado a melhorar a condição humana. Os clientes confiam em nós para responder a perguntas que exigem uma abordagem objetiva e multidisciplinar - uma que integre expertise em ciências sociais e laboratoriais, engenharia e desenvolvimento internacional. Acreditamos na promessa da ciência e somos inspirados todos os dias a cumprir essa promessa para o bem das pessoas, das comunidades e das empresas no mundo todo.

Para mais informações, acesse www.rti.org.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "ter expectativas", "ser possível", "poder", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou benefícios antecipados de tecnologias e parcerias de captura de carbono; declarações sobre metas, planos e projeções em matéria de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar os objetivos de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos de estratégias, iniciativas ou parcerias de captura de carbono; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e permissões regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos registros públicos das empresas, incluindo os mais recentes Formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa. As partes se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221012006082/pt/

Contato

Imprensa Moira Duff - Diretora de Comunicação Externa da Schlumberger Limited Tel.: +1 (713) 375-3407 media@slb.com

Kerry Branon - Gerente de Assessoria de Imprensa da RTI International Tel.: +1 (919) 708-8205 news@rti.org

Investidores Ndubuisi Maduemezia - Vice-presidente de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo - Diretora de Relações com Investidores da Schlumberger Limited Tel.: +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags