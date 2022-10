Comunicado do Business Wire :GUESS?, Inc.

Desde 1981, a GUESS tem uma visão singular do 'estilo americano' e um enorme arquivo de design e fotografia.

Nicolai Marciano trouxe o fotógrafo Eli Russell Linnetz para reformular a GUESS EUA, a submarca da GUESS com sede na Califórnia. Criada por Nicolai Marciano, a coleção de vestuários está inovando e iluminando a estética ocidental americana. A fotografia é dirigida por Linnetz, sendo sua visão intrinsecamente infundida com a energia e atitude dos EUA.

A partir do outono de 2022, a coleção é distribuída exclusivamente por meio da parceria mundial da GUESS EUA, Slam Jam, atendendo varejistas selecionados ao redor do mundo.

"Inspirada na iconografia americana das primeiras campanhas da GUESS, a coleção está repleta de peças que você encontraria em butiques artesanais à beira de estradas nos EUA. Couros desgastados, jeans desbotados, peles desbotadas pelo sol e ferragens rachando com a tinta." - NICOLAI MARCIANO

Esta parceria sinérgica cria uma coleção altamente curada que explora o rico arquivo da GUESS EUA. Inspirando-se em peças exclusivas descobertas no atelier da GUESS desenhadas nos anos 80, 90 e 2000, nenhuma destas peças foi colocada em produção até agora.

Desde suas primeiras campanhas de marketing, a GUESS vem defendendo o meio da fotografia que foi pioneiro em um novo modo de publicidade e marca. Às vezes, nem mesmo apresentando nenhuma roupa, os anúncios icônicos vendiam um estilo de vida e o sonho americano, um tema de destaque também encontrado na obra de Eli Russell Linnetz.

"A GUESS sempre usou a fotografia para contar histórias incríveis, histórias que não apenas vendiam roupas, mas uma atitude e energia empolgantes." - ELI RUSSELL LINNETZ

Foi essencial para a GUESS trabalhar com outras pessoas que compartilham sua visão do jeito americano. Todas as fotografias foram executadas pessoalmente por Eli Russell Linnetz, que empresta sua visão treinada para documentar a campanha FA22 da marca.

Ao se apoiar na visão de Eli Russell Linnetz para uma reinvenção visual maior do arquivo fotográfico da GUESS, Nicolai Marciano, Linnetz e Slam Jam trabalham juntos para definir uma nova geração de sensualidade e atitude que ultrapassam limites.

Fundada em 1981, a GUESS começou como uma empresa de jeans e desde então cresceu com sucesso para uma marca mundial de estilo de vida. A GUESS, Inc. cria, comercializa, distribui e licencia uma coleção de estilo de vida de vestuários contemporâneos, jeans, bolsas, relógios, óculos, calçados e outros produtos de consumo relacionados. Os produtos da GUESS são distribuídos através de lojas da marca GUESS, bem como das melhores lojas de departamento e especializadas em todo o mundo. Em 30 de julho de 2022, a Empresa operava diretamente 1.064 lojas de varejo nas Américas, Europa e Ásia. As parcerias e distribuidores da empresa operavam 567 lojas de varejo adicionais em todo o mundo. Em 30 de julho de 2022, a Empresa, suas parcerias e distribuidores operavam em cerca de 100 países. Para mais informação sobre a Empresa, acesse www.guess.com.

