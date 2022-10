Comunicado do Business Wire :BYD

A BYD (Build Your Dreams; em português "Construa seus sonhos") chega na Europa com três novos e completos veículos elétricos puros para passageiros. Do atrativo stand contemporâneo no salão 4 do Parc des Expositions no centro da Cidade das Luzes, a BYD, fabricante líder mundial de veículos de novas energias e baterias de energia, revela sua linha de carros elétricos inovadora e com tecnologia avançada aos clientes europeus. Esse lançamento inclui o BYD ATTO 3, um SUV do segmento C, projetado tendo em mente o cliente europeu, o BYD TANG, um veículo de 7 lugares com tração variável nas quatro rodas, e o elegante e esportivo BYD HAN.

A BYD foi fundada em 1995, sendo pioneira em tecnologia de baterias e tendo a missão de influenciar mudanças através de inovações sustentáveis, criando um ecossistema de energia limpa que reduz a dependência mundial de combustíveis fósseis. Na Europa, a BYD se dedica a fazer com que as soluções de mobilidade tenham emissão zero. Nos últimos 27 anos, a BYD vem focando em tornar-se especialista em tecnologias avançadas, abrangendo baterias, motores elétricos, sistemas de controles eletrônicos e chips semicondutores.

A BYD é uma marca de alta tecnologia

A BYD não é apenas outro fabricante de carros. Dessa considerável pesquisa e desenvolvimento emergiu a inovadora Blade Battery, que está revolucionando a segurança, a durabilidade e o desempenho no setor de veículos elétricos. Isso opera em estreita sinergia com a competência excepcional da BYD em tecnologia de mecanismo de transmissão elétrica para o máximo em eficiência do sistema e inteligência integrada do veículo. Em combinação, essa tecnologia integrada foi desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho e uma melhor experiência de condução. Em particular, a BYD possui uma cadeia de suprimentos vertical para integração perfeita e controle de fabricação, incluindo a produção de semicondutores.

Impulsionando essa inovação em tecnologia está o compromisso sincero da BYD de fornecer soluções seguras e atrativas que reduzem a poluição causada por emissões de carbono e lidam com a questão da mudança climática, apoiando a iniciativa de Esfriar a Terra em 1 ?. O sonho ecológico há tempos é uma prioridade para a BYD e sua visão para o futuro. Há mais de duas décadas, a BYD está na vanguarda de inovação sustentável. Em 2008, a BYD lançou o primeiro híbrido plug-in produzido em massa no Geneva Motor Show. A BYD também foi a primeira fabricante do equipamento original (OEM, Original Equipment Manufacturer) do mundo a anunciar que interromperia a produção de veículos ICE (com motor de combustão interna) neste ano para focar nos produtos BEV (veículo elétrico a bateria) e PHEV (veículo elétrico híbrido recarregável). A BYD é a primeira e única empresa no mundo a fornecer soluções completas de veículos de novas energias para o mercado.

Líder global em veículos de novas energias

A BYD é líder global em veículos de novas energias (NEVs, new energy vehicles), e a terceira maior marca automotiva do mundo com base em capitalização do mercado. A BYD foi classificada em primeiro lugar em vendas de veículos de novas energias na China por nove anos consecutivos.

Globalmente, a BYD já se dedicou a mais de 2,6 milhões de carros de passageiros de novas energias, reforçando as credenciais da marca à medida que entra em novos mercados na Europa. A área de atividade da BYD cobre seis continentes, mais de 70 países e mais de 400 cidades, economizando o equivalente a mais de 14 milhões de toneladas em emissões de carbono. A BYD figurou na lista da Fortune Global 500 em 2021.

A BYD não é totalmente nova ao mercado europeu. A sede europeia da BYD fica em Roterdã, na Holanda, sua casa desde 1998, com filiais no Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Suécia, bem como dependências de fabricação de alta tecnologia na Hungria para o seu próspero negócio eBus. Desde então, a BYD já estabeleceu várias colaborações com parceiros europeus e ganhou um entendimento profundo das expectativas dos clientes na Europa.

A BYD é uma verdadeira exploradora quando se trata de energia mais limpa e tem importantes aspirações para o futuro, o que combina perfeitamente com as metas de mobilidade de seus parceiros automotivos na Europa: Louwman Group na Holanda, Hedin Mobility Group na Suécia e na Alemanha, Nic. Christiansen Group na Dinamarca, RSA na Noruega, Inchcape na Bélgica e em Luxemburgo, Denzel na Áustria e Shlomo Motors em Israel.

Superando as expectativas do cliente europeu

Michael Shu, gerente geral e diretor presidente da Divisão de Cooperação Internacional e Europeia da BYD, afirmou: "A BYD vem à Europa com uma linha completa de novos carros elétricos, que superam as expectativas dos nossos clientes. Apresentamos veículos que são confiáveis, práticos e confortáveis, com um equipamento premium como característica padrão. Temos um grande respeito pelo setor automotivo europeu e seu ecossistema, incluindo design, P&D, fabricação, vendas, rede pós-vendas e serviços. Nossa estratégia é trabalhar com revendedores locais estabelecidos e respeitados, que têm a mesma visão que a nossa, de forma a proporcionar níveis altos de atendimento ao cliente. Assim, a BYD se preparou com cuidado para entrar no mercado europeu. Com o design dos nossos carros, nossa tecnologia, nossos serviços e nossos revendedores parceiros, a BYD tentará se destacar e oferecer a melhor experiência possível aos consumidores europeus."

Para preços específicos e especificações por país, acesse www.byd.com e contate os revendedores locais da BYD.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. A empresa testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. É a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando aos veículos elétricos, e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

Sobre a BYD Europa

A BYD Europa tem sede na Holanda e foi a primeira filial estrangeira do BYD Group, com o compromisso de entregar soluções seguras, eficientes e sustentáveis de veículos de novas energias através de inovações tecnológicas líderes mundiais.

Para mais informações, acesse www.byd.com.

