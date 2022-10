China adia publicação de dados trimestrais de crescimento

A China decidiu nesta segunda-feira (17) adiar, sem nova data, a publicação de seus dados do PIB para o terceiro trimestre, assim como de outros indicadores econômicos que deveriam ser divulgados esta semana, um dia depois de o Partido Comunista iniciar seu 20º Congresso.

O Escritório Nacional de Estatísticas, que deveria apresentar na terça-feira uma série de dados, não ofereceu nenhuma explicação sobre esta mudança incomum de última hora.

Os dados do PIB que deveriam ser publicados na terça eram estimados como os mais fracos desde 2020, com a economia assolada pelas restrições anticovid e uma crise imobiliária.

Este adiamento coincide com o 20º Congresso do Partido Comunista, no qual se espera que Xi Jinping obtenha um terceiro mandato à frente do partido e do país.

Muitos analistas acreditam que a segunda economia mundial terá sérios problemas para alcançar seu objetivo de crescimento para este ano, em torno de 5,5%.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu recentemente sua previsão de crescimento para a China em 3,2% para 2022 e 4,4% para 2023.

Em 2021, a economia chinesa cresceu 8,1%.

Na semana passada, as autoridades alfandegárias adiaram a publicação dos dados comerciais de setembro, sem dar explicações.

