Chefe da ONU afirma que situação na Etiópia está 'saindo do controle'

14:39 | Out. 17, 2022

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta segunda-feira (17) o fim das hostilidades na região do Tigré, na Etiópia, onde a situação está "saindo do controle", e solicitou a "retirada imediata" das tropas eritreias.

"A situação na Etiópia está saindo do controle. A violência e a destruição alcançaram níveis alarmantes", declarou Guterres a jornalistas.

"As hostilidades na região do Tigré na Etiópia devem parar agora", acrescentou, fazendo um chamado à "retirada e desmobilização imediata" das forças armadas eritreias do território da Etiópia.

O governo etíope prometeu tomar o controle dos aeroportos e outros locais do Tigré, ignorando um chamado da União Africana para uma trégua imediata e incondicional.

O conflito de quase dois anos desatou uma crise humanitária generalizada na região e outras partes da Etiópia, com ao menos dois milhões de pessoas expulsas de suas casas além das milhões que necessitam de ajuda humanitária.

Guterres destacou que, inclusive antes de reiniciarem os combates, 13 milhões de pessoas necessitavam de alimentos adequados nas regiões do Tigré, Amhara e Afar.

Também disse que as entregas de ajuda humanitária no Tigré estão paralisadas há sete semanas assim como a assistência a outras duas regiões.

"Todas as partes devem permitir e facilitar a passagem rápida e sem obstáculos da ajuda humanitária a todos os civis necessitados", destacou Guterres.

"Não há uma solução militar (para o conflito). Os civis estão pagando um preço horrível", acrescentou.

O diplomata pediu a retomada urgente das negociações para alcançar um acordo político duradouro.

"As Nações Unidas estão prontas para apoiar a União Africana em todas as formas possíveis para que o pesadelo enfrentado pelo povo etíope termine", expressou.

