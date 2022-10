Centenas de localidades ucranianas sem energia elétrica após ataques russos

06:18 | Out. 17, 2022

Os ataques russos nesta segunda-feira (17) atingiram infraestruturas críticas em três regiões da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, e deixaram centenas de localidades sem energia elétrica, anunciou o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal.

"Esta manhã, os terroristas russos atacaram novamente as infraestruturas energéticas da Ucrânia em três regiões", lamentou o primeiro-ministro, que mencionou "cinco ataques com drones" em Kiev e "ataques com mísseis" em Dnipropetrovsk (centro-leste) y Sumi (nordeste).

"Centenas de localidades estão sem energia elétrica", disse.

bur/avl/es/fp

