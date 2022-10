Benzema, nos passos do ídolo Ronaldo Fenômeno, agora sonha com a Copa do Mundo

22:48 | Out. 17, 2022

Quando Florentino Pérez apareceu em sua casa em Lyon, os olhos de Karim Benzema brilharam. O presidente do Real Madrid apareceu em 2009 no humilde apartamento do atacante e sua família de origem argelina, em Bron, bairro conturbado da cidade francesa, onde o futebolista cresceu.

O dirigente espanhol o convenceu a assinar com o clube merengue, embora não tenha sido muito difícil convencê-lo. Benzema era um torcedor assumido do Real Madrid. Essa paixão pelo clube merengue foi cimentada ao ver o brasileiro Ronaldo Nazário, seu ídolo.

"Ronaldo é meu modelo. O único atacante para quem eu aceitaria ficar no banco. Ele me fez amar o futebol", disse o atacante francês em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ronaldo foi o atacante mais completo. Um exemplo. Se você quer aprender alguma coisa sobre o ofício de atacante, você tem que olhar para o brasileiro", acrescentou.

Amando Ronaldo, ele também aprendeu a amar o Real Madrid. Por isso, quando Florentino Pérez apareceu em sua casa no modesto bairro de Bron, não pensou duas vezes.

"Jogar no Real Madrid era o que eu queria quando era muito jovem. Só este time me fez sonhar. Florentino Pérez veio à minha casa, no Bron. Isso contou na minha decisão. Ele fala um pouco de francês e eu senti que ele gostava muito de mim", explicou Benzema após a sua contratação.

Benzema, que ganhou a Bola de Ouro faltando dois meses para completar 35 anos, atingiu o auge de sua carreira no momento em que muitos jogadores já se aposentaram ou estão perto de pendurar as chuteiras.

Desde que deixou o Lyon em 2009 para se transferir para o Real Madrid, em treze anos com o clube merengue conquistou cinco Ligas dos Campeões e vários títulos internacionais e nacionais, que se juntam às suas quatro ligas francesas conquistadas com o Lyon.

Também lhe foi prometida uma brilhante carreira na seleção francesa, com a qual conquistou a Eurocopa Sub-17 em 2004, mas quando brilhou na seleção principal esteve envolvido num caso de chantagem contra seu companheiro de equipe nos 'Bleus', Mathieu Valbuena, por meio de um vídeo com conteúdo sexual.

Após o escândalo, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, decidiu não contar mais com ele. Devido a isso, Benzema ficou afastado dos Bleus entre 2015 e 2021, o que o impediu de ser campeão mundial em 2018 com a França.

Após seu retorno à seleção francesa, ele venceu a Liga das Nações com os Bleus em 2021, somando 97 jogos internacionais, número que poderia ter sido muito maior se não houvesse uma punição que durou quase seis anos.

Em 2019, Noel Le Graet, presidente da federação francesa, afirmou que a aventura de Benzema com os Bleus estava terminada, ao que o futebolista respondeu, no Twitter, que o deixariam jogar pela Argélia, o país dos seus pais.

Em uma situação tão complicada como essa, contou com o apoio de Zinedine Zidane, também de origem argelina, que foi seu treinador no Real Madrid por quatro temporadas, e de quem recebeu a Bola de Ouro nesta segunda-feira.

"Eu o apoio totalmente. Estou ao seu lado. Sei muito bem que ele não está passando por uma situação fácil", disse ele sobre os problemas legais de seu compatriota.

Esses problemas legais no caso da 'Sextape' de Valbuena não foram os únicos que enfrentou. Seu nome, juntamente com o de Franck Ribéry, foi associado em 2014 ao 'caso Zahia', embora tenham sido absolvidos. Ambos foram acusados de fazer sexo com uma 'garota de programa', Zahia Dehar, em 2009, quando ela era menor de idade.

Benzema, com fama de trabalhador e pouco conflito, sobreviveu a esses problemas legais e também por estar à sombra de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, que chegou ao time merengue em 2009, ao mesmo tempo que o atacante francês.

Mas Cristiano Ronaldo deixou o clube espanhol em 2018, e Benzema teve a oportunidade de brilhar sem a grande sombra do português, para seguir os passos do Ronaldo brasileiro.

Ronaldo Nazário conquistou a Bola de Ouro e a Copa do Mundo em 2002. O atacante francês quer agora repetir as duas façanhas 20 anos depois. A primeira ele já conseguiu. Agora ele sonha com a segunda.

psr/mcd/aam

Tags