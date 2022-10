Bayern enfrenta Augsburg e 'maldição' da segunda rodada da Copa da Alemanha

Vencedor da Copa da Alemanha vinte vezes (o recorde), o Bayern de Munique enfrenta o Augsburg na quarta-feira pela segunda rodada do torneio, a quem não conseguiu superar nas duas últimas edições.

Desde a edição de 2020, em que os bávaros venceram a Copa ao derrotarem o Bayer Leverkusen na final disputada em julho, o time de Munique caiu duas vezes seguidas na segunda fase do torneio.

Em janeiro de 2021, com Hansi Flick no comando, o Bayern perdeu nos pênaltis para o Kiel da segunda divisão e dez meses depois, com o técnico Julian Nagelsmann, o clube bávaro sofreu uma dolorosa goleada de 5 a 0 diante do Borussia Monchengladbach.

É por isso que a partida de quarta-feira em Augsburg tem uma vital importância para o Bayern de Munique, que perdeu seu jogo da Bundesliga em 17 de setembro contra o mesmo adversário (1-0), encerrando uma sequência de 87 jogos consecutivos marcando pelo menos um gol dos bávaros.

O RB Leipzig, atual campeão, enfrenta o Hamburg nesta terça-feira, e o Union Berlin, surpreendente líder do campeonato alemão, recebe o Heidenheim 1846 na quarta-feira.

-- Programação da segunda rodada da Copa da Alemanha, que será disputada entre esta terça-feira, 18 de outubro, e quarta 19 (horário de Brasília):

- Terça-feira

(13h00) Lubeck - Mainz

Mannheim - Nuremberg

RB Leipzig - Hamburgo

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt

(15h45) Brunswick - Wolfsburg

Darmstadt - Borussia Monchengladbach

Elversberg - Bochum

Hoffenheim - Schalke 04

- Quarta-feira

(13h00) Freiburg - St. Pauli

Hannover 96 - Borussia Dortmund

Paderborn - Werder Bremen

Sandhausen - Karlsruher SC

(15h45) Augsburg - Bayern de Munique

SSV Jahn Ratisbona - Fortuna Düsseldorf

Stuttgart - Arminia Bielefeld

Union Berlin - Heidenheim

