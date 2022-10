Avião militar russo cai em área residencial de Yeysk, perto da Ucrânia

Um avião militar russo Su-34 caiu em uma área residencial de Yeysk, provocando um enorme incêndio em um prédio nesta cidade às margens do Mar de Azov, perto da Ucrânia, segundo as autoridades russas.

"No local da queda do Sukhoi 34 no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião pegou fogo", informou o ministério russo da Defesa, enquanto imagens nas redes sociais mostram um incêndio gigantesco em um prédio.

De acordo com o ministério das Situações de Emergência, citado por agências russas, o fogo se espalhou para um prédio de apartamentos, com cinco de seus nove andares em chamas, cobrindo cerca de 2.000 m2.

Segundo o ministério da Defesa, os pilotos do bombardeiro conseguiram se ejetar.

Tratava-se de um voo de treinamento, informou a mesma fonte.

O governador da região russa de Krasnodar, Benïamin Kontradtiev, indicou, por sua vez, que "todos os bombeiros e unidades de resgate da região estão ocupados em apagar o fogo".

A cidade de Yeysk está localizada no Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol, devastada por bombardeios e um longo cerco nos primeiros meses da ofensiva russa.

