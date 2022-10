Avião militar russo cai em área residencial de Yeysk, perto da Ucrânia (agências)

Um avião militar russo caiu em uma área residencial da cidade de Yeysk, às margens do Mar de Azov, perto da Ucrânia, segundo o ministério da Defesa, citado por agências russas.

"No local da queda do Sukhoi 34 no pátio de uma zona residencial, o combustível do avião pegou fogo", informou o ministério, enquanto imagens nas redes sociais filmadas por testemunhas mostram um incêndio gigantesco em um prédio.

off/pa/mr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags