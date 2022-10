Alcaraz segue como número 1 do mundo no ranking da ATP

15:03 | Out. 17, 2022

O espanhol Carlos Alcaraz continua liderando o ranking mundial da ATP, à frente do seu compatriota Rafael Nadal, após a atualização publicada nesta segunda-feira em que o russo Andrey Rublev conquistou uma posição chegando ao oitavo lugar.

Depois de sua vitória no domingo na primeira edição do Torneio de Gijón ao bater o americano Sebastian Korda na final, Rublev, de 24 anos, ultrapassou o americano Taylor Fritz na classificação.

O canadense Felix Auger-Aliassime, que conquistou o segundo título ATP de sua carreira também no domingo ao derrotar o americano Jeffrey Wolf em Florença, ganhou três posições e agora é o décimo.

Wolf, beneficiado por essa final, subiu 19 posições e, aos 23 anos, obtém a melhor classificação de sua carreira ao chegar ao 56º lugar.

No restante do Top 20, o argentino Diego Schwartzman perdeu a 18ª posição para o russo Karen Khachanov, e o britânico Cameron Norrie perdeu 4 posições e agora é 14º do mundo.

O brasileiro Thiago Monteiro subiu 4 posições e é 61º.

--- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 5.810

3. Casper Ruud (NOR) 5.600

4. Daniil Medvedev (RUS) 5.155

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.930

6. Alexander Zverev (ALE) 4.860

7. Novak Djokovic (SRB) 4.320

8. Andrey Rublev (RUS) 3.685 (+1)

9. Taylor Fritz (EUA) 3.195 (-1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.155 (+3)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.085

12. Jannik Sinner (ITA) 2.950

13. Marin Cilic (CRO) 2.540 (+1)

14. Cameron Norrie (GBR) 2.490 (-4)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.360

16. Matteo Berrettini (ITA) 2.315

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.195

18. Karen Khachanov (RUS) 1.990 (+1)

19. Diego Schwartzman (ARG) 1.975 (-1)

20. Denis Shapovalov (CAN) 1.880

