AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Mês de conscientização do câncer de mama - (até 31)

América

SANTIAGO (Chile) - 3º aniversário de protestos contra o aumento dos preços dos serviços públicos -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - O livro "Para que" do ex-presidente argentino Mauricio Macri começa a ser vendido -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança sobre a missão de paz no Mali MINUSMA - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Kosovo - 17H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados do terceiro trimestre da Netflix - 18H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Entrada em vigor da atualização das regras da plataforma de vídeo ao vivo Twitch, para banir determinados sites de jogos de azar -

Europa

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

(+) FRANÇA - Greves em todo o país, a pedido de vários sindicatos -

(+) PARIS (França) - Manifestação em Paris e comícios nas regiões a pedido dos sindicatos CGT, FO, Solidaires e FSU -

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE se reúnem - 04H30

BERLIM (Alemanha) - Fórum de Política Externa com a Annalena Baerbock, FM da Estônia Urmas Reinsalu e o Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg - 05H00

PARIS (França) - Conferência bancária da Moody's em Paris - 05H30

FRANKFURT (Alemanha) - Conferência de imprensa de abertura da feira do livro de Frankfurt, com o escritor Mohsin Hamid como orador principal - 07H00

BERLIM (Alemanha) - Scholz dá entrevista coletiva com dirigentes sindicais após conversas - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de premiação Birgit Nilsson para o violoncelista americano Yo-Yo Ma - 14H00

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 16 de Dezembro)

PARIS (França) - Julgamento de apelação de dois dos 11 condenados pelos ataques ao Charlie Hebdo em 2015 - (até 21 de Outubro)

PARIS (França) - Da América do Sul à Europa, as rotas da cocaína - (até 30 de Novembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

(*) ROMA (Itália) - 17º Festival Internacional de Cinema de Roma - (até 23)

VILLEPINTE (França) - SIAL, feira mundial da indústria alimentícia - (até 19)

BERLIM (Alemanha) - Cúpula mundial da saúde -

ROMA (Itália) - Fórum mindial da alimentação 2022 organizado pela FAO - (até 21)

PARIS (França) - Salão "Mundial do automóvel" - (até 23)

ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do Parlamento Europeu - (até 20)

HELSÍNQUIA (Finlândia) - Reunião no Parlamento sobre a construção de uma grande cerca em parte da fronteira com a Rússia -

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Audiência do Tribunal de Justiça da UE no caso entre torcedores franceses do Barça e do PSG pela transferência de Messi em 2021 -

ESTRASBURGO (França) - Comissão Europeia apresenta novas medidas de emergência para baixar os preços da energia -

VIENA (Áustria) - Início do processo do atentado de 2 de novembro de 2020 -

ROMA (Itália) - Leilão de vila romanda ornada com pintura de Caravaggio -

Oriente Médio e África do Norte

AL-SHAHANIYA (Catar) - Cerimônia de inauguração da usina solar Al-Kharsaah - 05H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 20º Congresso nacional do Partido Comunista Chinês (PCC) - (até 22)

TAIPÉ (Taiwan) - Foxconn apresenta seu carro elétrico Model B -

JACARTA (Indonésia) - Visita do presidente da Fifa após tragédia em estádio -

NOVA DÉLHI (Índia) - 90ª assembleia geral da Interpol - (até 21)

Esportes

MÉXICO (México) - Tour do troféu da Copa do Mundo da FIFA México - (até 18)

NÁPOLES (Itália) - Tênis : ATP tour, Napóles - (até 23)

GUADALAJARA (México) - Tennis : WTA tour, Guadalajara - (até 23)

QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Ex-presidente Donald Trump testemunha em processo de difamação contra E. Jean Carroll -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Livro Bege do Fed - 16H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Liz Truss responde às perguntas (PMQs) no parlamento - 09H00

FRANKFURT (Alemanha) - Feira do Livro de Frankfurt - (até 23)

MOSCOU (Rússia) - Nova audiência no processo sobre a dissolução da Agência Judaica por Moscou - 04H00

BRUGES (Bélgica) - Justiça belga decide sobre denúncia do belga-holandês Sand Van Roy que acusa o cineasta Luc Besson de estupro - 05H00

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Festival de Livros de Beirute, organizado pelo Instituto Francês no Líbano - (até 30)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - O líder John Lee entrega o primeiro discurso de política - 01H00

África

(*) PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League, Manchester United - Tottenham - 17H15

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Futebol: Final jogo de volta Copa do Brasil: Flamengo - Corinthians - 22H45

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2022

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Debate na ONU sobre mulheres em zonas de conflito - 12H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se - (até 21)

CELLE (Alemanha) - Homem da Gâmbia em julgamento na Alemanha por acusações de esquadrão da morte de Yahya Jammeh se dirige ao tribunal - 05H00

BERLIM (Alemanha) - Scholz fala ao Parlamento antes de uma cúpula da UE - 05H00

FRANKFURT (Alemanha) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa na feira do livro de Frankfurt via link de vídeo - 08H30

PARIS (França) - Leilão de Zephyr, um dinossauro fossilizado de 150 milhões de anos, descoberto no Colorado em 2019 - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

RAMALLAH (Territórios palestinos) - Novas regras para entrar na Cisjordânia, postas em prática por Israel, entram em vigor -

BEIRUTE (Líbano) - Sessão parlamentar para eleger novo presidente -

CASABLANCA (Marrocos) - Audiência no caso de mulher francesa acusada de fraude de bitcoin - 12H00

África

CONACRI (Guiné) - Protesto contra a junta governante, convocado pela coalizão de oposição -

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Relógio de contagem regressiva da Copa do Mundo marca 30 dias para o início da competição - 14H00

SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2022

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre missão da ONU na Líbia - 12H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Audiência de apelação no caso Epic Games vs Apple sobre jogo Fortnite - 14H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Haiti - 17H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Sentença de Steve Bannon por desacato ao Congresso por desafiar intimação para testemunhar sobre ataque ao Capitólio dos EUA - 17H00

Europa

LYON (França) - Diretor, roteirista e produtor americano Tim Burton recebe o Prix Lumiere no Lumiere Film Festival -

TOURNAI (Bélgica) - Tribunal examina mandado de prisão europeu para imã marroquino Iquioussen, procurado pela França - 05H00

Esportes

AUCKLAND (Nova Zelândia) - Futebol: Sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 -

SÁBADO, 22 DE OUTUBRO DE 2022

América

(+) ESTADOS UNIDOS - 60º aniversário do presidente dos EUA John F. Kennedy anunciando o bloqueio naval em torno de Cuba, no início da 'crise dos mísseis cubanos' -

Europa

(+) FRANKFURT (Alemanha) - Olena Zelenska, esposa do presidente da Ucrânia, dá uma entrevista via vídeo na feira do livro de Frankfurt - 13H30

DOMINGO, 23 DE OUTUBRO DE 2022

América

(+) MÉXICO (México) - Desfile das Catrinas, em comemoração ao Dia dos Mortos - 14H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - 20º aniversário de homens armados chechenos fazendo mais de 800 reféns em um teatro de Moscou -

(+) LIUBLIANA (Eslovênia) - Eleições presidenciais -

(+) ROMA (Itália) - Cúpula da Paz organizada pela Comunidade de Sant'Egidio - 13H00 (até 25)

Oriente Médio e África do Norte

(+) EL ALAMEIN (Egito) - 80º aniversário da batalha de El Alamein, quando as forças britânicas derrotaram a Alemanha -

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2022

América

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimentos Estrangeiros (Setor Estrangeiro) - 12H00

Europa

(+) PARIS (França) - Intimação do ex-primeiro-ministro Edouard Philippe ao CJR por possíveis crimes na gestão governamental da covid-19 - 05H00

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros do Meio Ambiente da UE se reúnem para determinar a posição da UE para a COP15 Biodiversidade em Montreal -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco recebe presidente francês Emmanuel Macron -

(+) ATENAS (Grécia) - Números do déficit público e da dívida da Grécia de 2018 a 2021 publicados - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Festival Internacional de Cinema de Tóquio - (até 2 de Novembro)

África

(+) DACAR (Senegal) - Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança - (até 25)

