Seguradora Zurich Insurance se retira de Rusia

A seguradora suíça Zurich Insurance venderá as atividades na Rússia para sua equipe local para sair do mercado do país, anunciou a empresa nesta sexta-feira, sem divulgar detalhes financeiros da transação.

O grupo assinou um acordo com 11 membros de sua equipe na Rússia para vender suas atividades no país, indicou a Zurich Insurance em um comunicado.

Após a conclusão da transação, a nova empresa mudará de nome, informou a seguradora.

As autoridades precisam aprovar a venda.

Na Rússia, a atividade da Zurich Insurance se concentra nos seguros patrimoniais, com uma parcela de mercado de 0,3% no setor dos seguros (sem considerar os seguros de vida).

