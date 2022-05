McDonald's deixará a Rússia em definitivo após 32 anos

Na Rússia desde a era soviética, rede de fast-food afirma que sua presença no país após a invasão da Ucrânia "não é mais sustentável, nem consistente com os valores da marca". Empresa operava 850 lojas na Rússia.A rede americana de fast-food McDonald's anunciou nesta segunda-feira (16/05) que vai encerrar suas operações em definitivo na Rússia e vender seus negócios no país. O anúncio marca o fim da presença de três décadas da rede na Rússia e é mais um sinal do isolamento econômico da Rússia em meio à guerra na Ucrânia. O McDonald's iniciou suas operações em Moscou em janeiro de 1990, ainda na era soviética, e a inauguração da primeira loja na capital do país foi encarada à época com um dos símbolos da abertura do antigo império comunista para o exterior. O McDonald's já tinha fechado temporariamente suas 850 lojas na Rússia em março, no início da guerra de agressão do regime de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Não foi a primeira vez que a rede tomou uma decisão do gênero. Em 2014, a empresa fechou todas as suas lojas na região ucraniana da Crimeia, após a península ser anexada ilegalmente pela Rússia. Uma rede russa chamada RusBurger acabou assumindo os antigos pontos da rede americana na Crimeia. Com o lema "sabor da Rússia", a rede russa passou a oferecer produtos como o "X-Burguer do Czar" e o "Czar de Frango" em vez dos tradicionais Big Macs e McChickens. "Valores do McDonald's" Nesta segunda-feira, o McDonald's afirmou, em comunicado, que sua presença na Rússia não é "mais consistente com os valores" da rede americana. "Depois de mais de 30 anos de operações no país, a McDonald's Corporation anunciou que sairá do mercado russo e iniciou um processo para vender seus negócios. A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o consequente ambiente operacional imprevisível levaram o McDonald's a concluir que a propriedade continuada do negócio na Rússia não é mais sustentável, nem é consistente com os valores do McDonald's", diz o comunicado. A empresa acrescentou que pretende vender "todo o seu portfólio de restaurantes McDonald's na Rússia para um comprador local" e que, após a venda, os restaurantes não poderão mais usar o nome, logotipo, marca ou cardápio do McDonald's. A Rússia, onde o McDonald's administra diretamente mais de 80% dos restaurantes que usam seu nome, responde por 9% da receita da empresa e 3% de seu lucro operacional. O McDonald's afirma que 62 mil pessoas trabalham nas lojas do país. O executivo-chefe da empresa, Chris Kempczinski, também declarou em comunicado: "Estamos excepcionalmente orgulhosos dos 62 mil funcionários que trabalham em nossos restaurantes, juntamente com as centenas de fornecedores russos que apoiam nossos negócios e nossos franquias locais. Sua dedicação e lealdade ao McDonald's tornam o anúncio extremamente difícil." "No entanto, temos um compromisso com nossa comunidade global e devemos permanecer firmes em nossos valores. E nosso compromisso com nossos valores significa que não podemos mais manter os Arcos [símbolo da empresa] brilhando lá", prosseguiu. Em 24 de fevereiro, Putin ordenou que suas tropas invadissem a Ucrânia, provocando a imposição de sanções ocidentais sem precedentes contra a Rússia e um êxodo de empresas estrangeiras, incluindo a H&M, Starbucks, Ikea e Siemens. Renault é nacionalizada Ainda nesta segunda-feira, a montadora francesa Renault entregou seus ativos no país ao estado russo, marcando a primeira grande nacionalização desde o início das sanções sobre a campanha militar de Moscou na Ucrânia. A Renault controlava 68% da AvtoVAZ, a maior montadora da Rússia, que tem como principal marca a Lada. A empresa francesa estava sob pressão para sair do país desde o início da guerra. A Renault havia direcionado bilhões de euros para modernizar as fábricas da empresa da era soviética após assinar um acordo de parceria estratégica com a AvtoVAZ em 2008. Nenhum detalhe financeiro sobre o processo de nacionalização foi divulgado nesta segunda, mas o ministro russo da Indústria e Comércio, Denis Manturov, disse em abril que a Renault planejava vender seus ativos russos por "um rublo simbólico". "Foram assinados acordos sobre a transferência de ativos russos do Grupo Renault para a Federação Russa e o governo de Moscou", disse o ministério da indústria em comunicado. Sob o acordo, a Renault manterá uma opção de seis anos para recomprar a participação na AvtoVAZ. O acordo também inclui a fábrica da Renault em Moscou, que produz modelos das marcas Renault e Nissan. "Hoje, tomamos uma decisão difícil, mas necessária; e estamos fazendo uma escolha responsável em relação aos nossos 45 mil funcionários na Rússia, preservando o desempenho do grupo e nossa capacidade de retornar ao país no futuro, em um contexto diferente", disse o chefe-executivo da Renault, Luca de Meo, em comunicado. O prefeito de Moscou, Serguei Sobyanin, disse que a produção de carros na fábrica da Renault será retomada sob a marca Moskvich (moscovita), da era soviética. "Em 2022, abriremos uma nova página na história de Moskvich", anunciou. Os primeiros carros Moskvich foram produzidos em 1946 e foram inspirados no Opel alemão Kadett K38. Os modelos soviéticos eram conhecidos pela sua má qualidade e obsolescência em relação a concorrentes ocidentais. A marca acabou sendo extinta na Rússia pós-soviética. jps/lpf (AFP, ots)