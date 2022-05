Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE, líder mundial em tecnologia de computadores, irá apresentar o "Power of Computing" (Poder da Computação) como seu tema do ano e exibir seus principais produtos e soluções concebidos para várias setores e campos na próxima COMPUTEX de Taipei.

A GIGABYTE organizou sua apresentação em torno do tema "Power of Computing" para demonstrar que, desde a nuvem até a borda, da cooperação em equipe à criação individual, de aplicativos de negócios ao uso pessoal, a computação feita por servidores em centrais de dados para processar dados massivos e sistemas incorporados em IoT e computadores pessoais para oferecer informações em tempo real é a chave por trás de inovações revolucionárias que aparecem nos campos de IA, implantação de nuvens, tecnologias inteligentes e criação de conteúdo digital, etc.

Central de Dados é parte integrante para fazer avanços tecnológicos. A GIGABYTE é uma pioneira confiável no desenvolvimento de novos produtos de servidores para desenvolvedores e trabalhou em integrações de software para fornecer soluções de produtos alinhadas com o futuro da era digital. A GIGABYTE também trabalha em estreita cooperação com fornecedores nos estágios iniciais do desenvolvimento da plataforma de servidores HPC, para que a integração do sistema e a otimização de SmartNICs e GPGPUs permitam a arquitetura heterogênea em servidores para fornecer aceleração de computação específica ao aplicativo, maior computação e eficiência. Além de oferecer suporte a aplicativos x86 com uso de processadores AMD e Intel, a GIGABYTE também oferece a opção de servidores ARM que fornecem processamento e codificação de dados consistentes do terminal do usuário até a borda, o que não apenas aprimora uma resposta ágil, mas também acelera o desenvolvimento de inovações na era 5G conduzido pela computação de borda.

A GIGABYTE se dedica a usar o desempenho da computação para acelerar a inovação e melhorar a qualidade de vida, e tem dedicado esforços para desenvolver vários métodos de refrigeração que incluem o lançamento de produtos com refrigeração líquida direta e tecnologias de refrigeração por imersão para reduzir o impacto ambiental do aumento do calor gerado pelas centrais de dados.

Na nova era digital impulsionada por aplicativos habilitados para IA, a GIGABYTE acoplou seus servidores com a plataforma MLSteam da MyelinTe para agrupar todos os servidores de computação, armazenamento e nós de gerenciamento, facilitar a alocação, monitoramento e gerenciamento de recursos bem como maximizar efetivamente o uso de recursos. A GIGABYTE expande ainda mais sua experiência e conhecimento em hardware, ao liberar computadores incorporados em aplicações cotidianas, como os campos de carros autônomos e a Internet de Veículos. A série ADCU da GIGABYTE pode processar dados em grande escala e tomar decisões de controle de veículos em tempo real; sendo que a T-BOX pode lidar com dados e comunicações mútuas entre veículos rodoviários, o que é uma solução ideal para gerenciamento de frotas comerciais.

A computação impulsiona o mecanismo de progressão tecnológica, não apenas para permitir o sucesso nos negócios, mas também para proporcionar experiências pessoais estimulantes. A GIGABYTE exibe um cenário de cooperação virtual NVIDIA Omniverse? com uma configuração de cliente hospedado usando sua estação de trabalho W771-Z00 de alto desempenho e seu mini PC BRIX de espetáculo visual; uma vitrine impressionante de jogos das principais soluções de jogos eletrônicos com tecnologia de processadores Intel de 12ageração, placas mãe e monitores premiados iF Design e placas mãe AMD Socket AM5 com design avançado e amplos recursos de encaixe para gráficos PCIe 5.0 e interface m.2 Gen5; bem como laptops para criadores / jogos da GIGABYTE proporcionam alto desempenho com experiência visual premium, com seu mais novo laptop para jogos eletrônicos com o processador da série Intel® Core? i9 HX de 12ª geração, que oferece um vislumbre do potencial de Metaverso.

De 24 a 27 de maioth, A GIGABYTE está preparada, com uma variedade de soluções e aplicativos de produtos, e pronta para exibir sua experiência em hardware e conhecimento tecnológico, que possuem o desempenho computacional para acelerar as inovações tecnológicas e manter sua visão de "Upgrade Your Life" (Atualizar Sua Vida).

