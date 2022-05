Xi Jinping: Brics precisa fortalecer confiança mútua e cooperação em segurança

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira (19) que os países do Brics - grupo formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul - precisam fortalecer a confiança política mútua e a cooperação em segurança, além de manter a comunicação e a coordenação sobre grandes questões internacionais e regionais. Em vídeo exibido durante a abertura de uma reunião de ministros de Relações Exteriores do Brics, Xi também defendeu que o grupo busque diálogo com mais países emergentes e em desenvolvimento para "fortalecer a solidariedade e cooperação", segundo comunicado da chancelaria chinesa.

