Um morto e vários feridos em ataque perto da fronteira Rússia-Ucrânia

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no sudeste da Rússia em um ataque contra uma localidade próxima da fronteira com a Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira o governador da região de Kursk.

"Outro ataque inimigo em Tetkino, que aconteceu durante a madrugada, terminou infelizmente em tragédia. No momento sabemos de ao menos um civil morto", anunciou o governador Roman Starovoit no Telegram, sugerindo que o ataque partiu da Ucrânia.

Ele afirmou que de acordo com informações preliminares a vítima fatal é um caminhoneiro que fazia uma entrega em uma destilaria local.

Starovoit acrescentou que outras pessoas ficaram feridas e os serviços de emergência trabalhavam para apagar os incêndios na localidade de 4.000 habitantes, na fronteira com a Ucrânia, país invadido pela Rússia desde 24 de fevereiro.

"Várias casas foram atingidas. Também temos relatos de projéteis que não explodiram", disse.

O governador publicou no Telegram fotos de prédios incendiados e janelas quebradas.

As autoridades nas áreas russas da fronteira com a Ucrânia acusaram as tropas de Kiev pelos ataques.

