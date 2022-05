Sorteio de Roland Garros coloca Djokovic, Nadal e Alcaraz na mesma chave do torneio

O sorteio de Roland Garros, realizado nesta quinta-feira em Paris, não teve piedade com os favoritos ao título: o número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, e os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz caíram na mesma chave do torneio, que começa no próximo domingo.

Isso significa que Djokovic, atual campeão do Aberto da França, pode enfrentar Nadal, 13 vezes ganhador em Paris, nas quartas de final e o vencedor deste duelo jogaria com Alcaraz em uma eventual semifinal.

"Estou muito motivado para jogar o meu melhor tênis", disse o sérvio, campeão do Masters 1000 de Roma no último domingo e que esteve presente no sorteio.

"Em Paris sempre jogo muito forte. No ano passado, foi o torneio 'grande' mais difícil e ganhei", acrescentou 'Nole', em referência ao resultado do sorteio.

Caso vença em 2022, Djokovic igualaria o recorde de 21 títulos de Grand Slam de Nadal, que no início do ano foi campeão do Aberto da Austrália, onde o sérvio não pôde jogar por não ter se vacinado contra a covid-19.

O número 1 do mundo estreará no torneio contra o japonês Yoshihito Nishioka, enquanto o primeiro adversário de Nadal será o australiano Jordan Thompson.

Alcaraz, campeão este ano dos Masters 1000 de Miami e Madri e do ATP 500 de Barcelona, fará sua estreia em Roland Garros com um jogador procedente da etapa classificatória, com um possível confronto com o alemão Alexander Zverev nas quartas de final.

Do outro lado da chave, o número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, recuperado de uma cirurgia de hérnia, pode ter o grego Stefanos Tsitspas em seu caminho, nas semifinais.

Nas quartas, Tsitsipas, que foi finalista no ano passado, pode enfrentar o norueguês Casper Ruud, enquanto Medvedev teria pela frente seu compatriota Andrey Rublev.

