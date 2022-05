Petróleo segue volátil mas se recupera

Os preços do petróleo oscilaram ao longo do dia e terminaram em alta, após o recuo do dólar, que torna o petróleo mais barato, em um contexto de oferta sob pressão.

O barril do Brent para entrega em julho subiu 2,68%, a 112,04 dólares, em Londres. O WTI para junho teve alta de 2,39%, a US$ 112,21, em Nova York.

"Houve uma queda significativa do dólar, o que ajudou a elevar os preços", resumiu John Kilduff, da Again Capital.

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granhom, esclareceu hoje perante uma comissão do Senado que os Estados Unidos não planejam importar petróleo da Venezuela. "Isso liberou pressões para baixo sobre os preços, em um mercado que se mostrou muito otimista com a possibilidade de contar com petróleo venezuelano", indicou o analista da Again Capital.

