Pentágono adverte que será difícil desalojar Rússia do Donbass

O Pentágono advertiu nesta quinta-feira (19) que, apesar do sucesso das forças ucranianas em Kharkiv (nordeste), o exército russo está consolidando sua posição no Donbass e no sul do país, razão pela qual o conflito pode durar muito tempo.

As forças russas continuam enfrentando problemas de coesão, de moral entre os soldados e de logística, disse à imprensa um alto funcionário americano da Defesa, sem confirmar os expurgos no comando militar russo mencionados por Londres.

Mas, acrescentou, "vamos ser muito prudentes em nossas previsões".

"Estamos absolutamente determinados a fazer tudo para ajudar os ucranianos a se defenderem, inclusive sua formação no uso das capacidades que estamos proporcionando", continuou o alto funcionário, que pediu para ter a identidade preservada.

"Eles atuam muito bem no campo de batalha, não têm problemas de coesão, nem comando, sua logística e suas provisões são realmente históricas", acrescentou.

"Mas os russos continuam dispondo de uma parte importante das capacidades que tinham acumulado desde o outono" nas fronteiras da Ucrânia, destacou.

"A capacidade de combate não é suficiente para vencer uma guerra: é preciso ter a vontade de lutar, ter um bom comando", ressaltou. Mas apesar de tudo, "continuamos pensando que este conflito vai durar".

O exército russo, que agora concentra seus esforços no sul da Ucrânia para construir uma ponte que ligue o território russo à península da Crimeia, anexada em 2014, assumiu o controle do porto de Mariupol, após a rendição dos soldados ucranianos que defendiam a siderúrgica de Azovstal.

