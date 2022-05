Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa localizando os avanços russos na cidade ucraniana de Mariupol em 18 de maio às 16h (Bras.). (135 x 122 mm) - Atualização disponível

2/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia. (180 x 94 mm) - Atualização disponível

* CMorte-CSul-EUA-nuclear-diplomacia: mapa da Coreia do Norte localizando os lançamentos e testes de mísseis, com dados sobre os lançamentos mensais desde 2012. (89 x 114 mm) - DIsponível

* Alemanha-polícia-escola-criminalidade: mapa da Alemanha localizando Bremerhaven. (44 x 57 mm) - DIsponível

* ONU-refugiados:

1/ Os 20 países com mais deslocados internos em 2021. (135 x 143 mm) - DIsponível

2/ Mapas mostrando os deslocamentos internos no mundo em 2021, por catástrofes e conflitos. (135 x 144 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Clima-meio-ambiente-energia-siderurgia-indústria: as emissões de CO2 por setor em um cenário de neutralidade de carbono em 2050, e a participação da indústria nas emissões globais, segundo a AIE. (135 x 79 mm0) - Disponível

ESPORTES

* Auto-Mundial-F1-Espanha: apresentação do circuito do circuito Barcelona-Catalunha do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 22 de maio. (135 x 95 mm) - Reenvio disponível

* Fbl-Liga-Europa: resultados das partidas pelas semifinais e pela final da Liga Europa 2021-2022. (90 x 78 mm) - DIsponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: partidas da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022, de 17 a 19 de maio. (90 x 104 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: partidas da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022, de 17 a 19 de maio. (90 x 103 mm) - Atualização disponível

