PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Combatentes ucranianos de siderúrgica em Mariupol se rendem após meses de batalha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Combatentes ucranianos da siderúrgica de Mariupol se rendem após meses de batalha

A Rússia anunciou nesta quinta-feira que 1.730 militares ucranianos que estavam entrincheirados na siderúrgica Azovstal de Mariupol se renderam esta semana, após uma batalha que se tornou emblemática na guerra que já dura quase três meses.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia defesa, 820 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

SEVERODONETSK:

Artilharia destrói Severodonetsk, epicentro da guerra na Ucrânia

No epicentro dos combates no leste da Ucrânia, os civis não podem baixar a guarda. Tamara Nesterenko prepara uma sopa na porta de sua casa, mas de repente pega a panela e corre para se esconder no porão para escapar dos morteiros que caem sem parar em Severodonetsk.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia, 760 palavras, já transmitida)

KHARKIV:

'Só restam pedras', dizem os refugiados ucranianos que esperam retornar

"Gostaríamos de voltar, mas só restam pedras" em nossas cidades, lamenta Galyna Shystiakova, 60 anos, moradora de Ruska Lozova, ao norte de Kharkiv, palco de confrontos entre russos e ucranianos.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados, 490 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Mundo registrou recorde de quase 60 milhões de deslocados internos em 2021

O número de deslocados internos por conflitos e desastres naturais bateu recordes no ano passado e se aproximou de 60 milhões, afirma um relatório publicado nesta quinta-feira (19) por duas ONGs.

(IDMC refugiados ONG, 490 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

CONCEPCION:

EPP, a pequena guerrilha que ainda espalha o terror no Paraguai

As autoridades o consideram um pequeno grupo armado, praticamente um clã familiar, mas até hoje não conseguiram derrotá-lo. O Exército do Povo Paraguaio (EPP) atua há 14 anos na rica região pecuária de Concepción, no centro do país, onde seus sequestros aterrorizam a população.

(Paraguai guerrilha sequestro, 780 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

#MeToo apaga candidatos nas eleições legislativas na França

O movimento #MeToo contra o assédio sexual está finalmente reformulando a cultura política sexista na França, onde dois candidatos nas eleições legislativas de junho foram forçados a se retirar por acusações ou condenações de violência contra mulheres.

(França eleições política mulheres)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte preparada para teste nuclear antes de visita de Biden a Seul

A Coreia do Norte completou os preparativos para um teste nuclear, afirmou nesta quinta-feira (19) um deputado sul-coreano com base em um relatório do serviço de inteligência, na véspera de uma visita do presidente americano Joe Biden a Seul.

(CoreiaNorte EUA conflito CoreiaSul armamento, 500 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Austrália vai às urnas e pesquisas apontam derrota do governo conservador

A Austrália, afetada nos últimos três anos por várias catástrofes naturais e a pandemia de covid, terá eleições legislativas no sábado (21) que, segundo as pesquisas, podem dar uma vitória aos trabalhistas sobre os conservadores, que governam o país há quase 10 anos.

(Austrália eleições, 660 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

KONIGSWINTER:

Países do G7 se mobilizam para ajudar a economia da Ucrânia

Os países do G7 reúnem-se nesta quinta e sexta-feira em Königswinter, na Alemanha, para apoiar a economia ucraniana, castigada pela guerra lançada pela Rússia.

(G7 conflito Rússia finanças diplomacia economia Ucrânia, 570 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

CANNES:

"Mariupolis 2": a vida sob as bombas na Ucrânia em documentário exibido em Cannes

O Festival de Cannes assistiu nesta quinta-feira imagens da vida diária sob as bombas e os tiros na Ucrânia, com o documentário "Mariupolis 2", do diretor lituano Mantas Kvedaravicius, que morreu durante as filmagens.

(Rússia Cannes França guerra cinema Ucrânia, já transmitida)

LOS ANGELES:

Autora de 'Como matar seu marido' é julgada pelo assassinato do cônjuge

Uma escritora americana que intitulou um de seus textos de "How To Murder Your Husband" (Como matar seu marido) está sendo julgada nos Estados Unidos pela morte de seu cônjuge.

(EUA justiça crime literatura homicídio, 550 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags