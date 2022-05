Parentes transformam funeral em 'rave' e dançam em cemitério na Inglaterra

Um funeral se transformou em uma rave de cemitério com direito a DJ, toca-discos e alto-falantes portáteis no cemitério de Witton Cemetery, em Birmingham, Inglaterra. Parentes e amigos se reuniram para se despedir de uma mulher identificada como Katty. Eles estavam vestidos de preto e roupas coloridas, dançando ao redor dos túmulos das pessoas enquanto era tocada uma música popular no estilo jamaicano.

O vídeo do momento inusitado foi divulgado por um perfil no Instagram chamado 'Birmz Is Grime' e tem aproximadamente 60 mil visualizações, dividindo opiniões desde que foi postado na rede social, no domingo, 15. Enquanto alguns elogiam as cenas como "o funeral mais divertido de todos os tempos", outros acharam a atitude das pessoas desrespeitosas ao dançar sobre os túmulos de outras pessoas.

"Que linda homenagem, tenho certeza que Katty estaria sorrindo. É bom ver uma celebração adequada da vida de alguém", comentou um internauta. "Todo mundo merece uma boa despedida, mas os níveis de desrespeito mostrados aos outros já em repouso são realmente desconfortáveis", escreveu outro.



Veja vídeo:

