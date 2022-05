Mbappé deve ir ao Real Madrid "se for seu sonho", diz Papin

Kyliam Mbappé deve deixar o Paris Sain-Germain e assinar com o Real Madrid se este for o seu "sonho", disse em entrevista nesta quinta-feira à AFP o ex-jogador francês Jean-Pierre Papin.

"Um jogador, se tem sonhos, deve realizá-los. Se for o seu sonho jogar no Real Madrid, tem que ir, senão lamentará por toda a sua vida", disse Papin durante a apresentação em Tourcoing da nova bola do Campeonato Francês.

O contrato de Mbappé com o PSG termina no final de junho. O jogador, de 23 anos, prometeu revelar a decisão sobre seu futuro antes dos jogos da França na Liga das Nações.

Mbappé nunca escondeu sua admiração pelo Real Madrid, que esteve perto de contratá-lo no ano passado e sonha em ter o jogador para formar ataque com outra estrela francesa, Karim Benzema.

