James Gray evoca a Nova York de sua infância em Cannes com 'Armageddon Day'

O cineasta americano James Gray apresentou nesta quinta-feira (19) na mostra competitiva de Cannes "Armageddon Time", filme ambientado na Nova York dos anos 1980 e nas difíceis relações raciais na cidade.

O filme é protagonizado por Anne Hathaway, Jeremy Strong ("Succession") e o multipremiado Anthony Hopkins.

Conta a história da relação de um menino, Paul (Banks Repeta) e seu avô e com um amigo negro, cujo comportamento turbulento o deixa com um pé fora da escola.

Gray ganhou elogios e teve boa bilheteria após três anos com uma odisseia espacial, "Ad Astra", com Brad Pitt. Seu primeiro filme, "Little Odessa", também foi ambientado em sua Nova York natal.

"Armageddon Day" não tem, no entanto, a mesma ambição de "Little Odessa", nem o dramatismo de "Era uma vez em Nova York" (2013), com Marion Cotillard.

Gray apresenta seu filme mais autobiográfico aos 53 anos, em uma família judia na qual continua presente, através do avô, a lembrança da perseguição nazista, mas ao mesmo tempo o medo de relações com pessoas de outras raças.

A segurança nas ruas de Nova York se deteriora sob o governo dos democratas, enquanto uma família poderosa e conhecida, os Trump, fica conhecida na escola de Paul.

A onda da criminalidade em Nova York, assim como o fantasma do ex-presidente Donald Trump, que segue rondando a política americana, dá um ar de atualidade a "Armaggedon Day", mas com uma música da época (The Clash, Sugarhill Gang).

