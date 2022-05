IAG, matriz de British Airways e Iberia, completa pedido de 50 Boeing 737 com opção de outros 100

O grupo aéreo IAG, matriz da British Airways e Iberia, anunciou nesta quinta-feira que completou um pedido de 50 Boeing 737 MAX com opção de mais 100, uma operação com valor de 6,25 bilhões de dólares de acordo com o preço de catálogo.

"International Airlines Group chegou a um acordo com a Boeing para encomendar 25 aeronaves 737-8200 e 25 737-10, com opção de outras 100", afirma o IAG em um comunicado, no qual destaca que obteve um desconto "substancial" para os aviões que serão entregues em 2023 e 2027.

O pedido ainda deve ser validado pelos acionistas.

"Os novos aviões de última geração são mais eficientes em termos de consumo de combustível do que os que substituem e estão alinhados com nosso compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2050", afirmou Luis Gallego, CEO da IAG, no comunicado.

