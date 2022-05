Hamburgo se aproxima do retorno à 1ª divisão alemã ao vencer Hertha Berlim na ida do playoff de acesso

O Hamburgo deu um passo importante para retornar à primeira divisão do Campeonato Alemão ao vencer fora de casa o Hertha Berlim nesta quinta-feira por 1 a 0, no jogo de ida do playoff de acesso para a temporada 2022-2023.

O tradicional clube, que joga a segunda divisão há quatro temporadas e este ano terminou Bundesliga 2 em terceiro, terá a vantagem do empate no jogo de volta na próxima segunda-feira contra o Hertha, 16º entre os 18 times da elite.

Diante de mais de 75 mil torcedores no Estádio Olímpico de Berlim, o Hamburgo chegou à vitória graças ao gol do jovem holandês Ludovit Reis aos 12 minutos do segundo tempo.

Caso confirme o acesso, o Hamburgo se juntará ao campeão e ao vice da segunda divisão, Schalke 04 e Werder Bremen, respectivamente, que conseguiram vaga direta na Bundeslita.

Por sua vez, o Hertha tentará evitar entrar na lista dos rebaixados da temporada, que foram Arminia Bielefeld e Greuther Fürth.

No sábado passado, na última rodada do Campeonato Alemão, o Hertha caiu para a 16ª colocação e acabou tendo que jogar esta espécie de repescagem.

Quem se salvou na "bacia das almas" foi o Stuttgart, com uma vitória sobre o Colônia por 2 a 1 que saiu com gol nos acréscimos.

O Estádio Olímpico de Berlim, que recebeu o jogo de hoje, será palco no sábado da final da Copa da Alemanha entre Freiburg e RB Leipzig.

