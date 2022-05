Everton escapa do rebaixamento no Inglês com virada heroica sobre Crystal Palace

O Everton se livrou do rebaixamento no Campeonato Inglês ao derrotar nesta quinta-feira o Crystal Palace em uma virada heroica por 3 a 2.

Jogando como visitante, o Crystal Palace abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Jean-Philippe Mateta, aos 21 minutos, e Jordan Ayew, aos 39.

A reação do Everton veio na segunda etapa, com Michael Keane diminuindo aos nove, o brasileiro Richarlison empatando aos 30 e Dominic Calvert-Lewin marcando o gol da virada aos 40.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vitória, o Everton chega aos 39 pontos e já não pode mais ser alcançado na 16ª posição, ficando livre de qualquer risco de cair para a segunda divisão.

Com Watford e Norwich já rebaixados, a luta contra a queda na última rodada será entre Leeds United e Burnley, que hoje empatou em 1 a 1 com o Aston Villa.

No domingo, o Burnley receberá o Newcastle, enquanto o Leeds visitará o Brentford.

Em outro jogo do dia, o Chelsea empatou com o Leicester em 1 a 1 e praticamente garantiu a terceira colocação do campeonato.

Jogando em casa, os 'Blues' saíram atrás no placar logo aos seis minutos com James Maddison balançando as redes para o Leicester, mas chegaram ao empate com o espanhol Marcos Alonso, aos 34.

Já classificado para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, o Chelsea só precisa de um empate com o lanterna Watford na 38ª rodada para se garantir no 'Top 3' da Premier League.

A decisão do título do Campeonato Inglês será entre o líder Manchester City, que joga em casa no domingo com o Aston Villa, e o Liverpool, que precisa da vitória em casa contra o Wolverhampton e torcer por um tropeço dos 'Citizens' para ser campeão.

-- Jogos atrasados do Campeonato Inglês disputados nesta quinta-feira:

18ª rodada:

Aston Villa - Burnley 1 - 1

27ª rodada:

Chelsea - Leicester 1 - 1

33ª rodada:

Everton - Crystal Palace 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 90 37 28 6 3 96 24 72

2. Liverpool 89 37 27 8 2 91 25 66

3. Chelsea 71 37 20 11 6 74 32 42

4. Tottenham 68 37 21 5 11 64 40 24

5. Arsenal 66 37 21 3 13 56 47 9

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 56 37 16 8 13 59 48 11

8. Wolverhampton 51 37 15 6 16 37 40 -3

9. Leicester 49 37 13 10 14 58 58 0

10. Brighton 48 37 11 15 11 39 43 -4

11. Brentford 46 37 13 7 17 47 54 -7

12. Newcastle 46 37 12 10 15 42 61 -19

13. Crystal Palace 45 37 10 15 12 49 46 3

14. Aston Villa 45 37 13 6 18 50 51 -1

15. Southampton 40 37 9 13 15 42 63 -21

16. Everton 39 37 11 6 20 42 61 -19

17. Burnley 35 37 7 14 16 33 51 -18

18. Leeds United 35 37 8 11 18 40 78 -38

19. Watford 23 37 6 5 26 33 75 -42

20. Norwich City 22 37 5 7 25 23 79 -56

bur-bvo/dr/cb

Tags