Estudo indica que várias reinfecções de Covid pode ser comum com o surgimento da ômicron

Um estudo sobre Covid-19, realizado na África do Sul, aponta que pessoas as quais permanecem expostas sem mecanismos de proteção à variante ômicron e suas subvariantes, têm maiores chances de ter a doença uma, duas ou até três vezes durante até 12 meses.



O cenário é traçado por especialistas que conduziram a pesquisa na Universidade Stellenbosch. Foram investigados cerca de 3 milhões de testes positivos, amostras de laboratório que tiveram registro feito até janeiro de 2022. O resultado foi divulgado em artigo publicado na revista científica "Science". As informações são do portal G1.

De acordo com a pesquisa, as reinfecções passaram a ser mais comuns após 31 de outubro de 2021. Depois do surgimento da ômicron, os dados apontaram indivíduos que tiveram até três casos de reinfecção, as quais eram raras, com baixos índices, nas ondas provocadas pelas variantes beta e delta.

Antes do aparecimento da ômicron, os casos registrados de reinfecção passavam por um minucioso estudo com o objetivo de entender como o vírus agia e quais fatores ocasionavam a reincidência. Um estudo preliminar disponível na "The Lancet" ligava as ocorrências à queda da imunidade após seis meses da primeira contaminação.

Na pesquisa da Universidade Stellenbosch, as reinfecções ocorreram em um menor intervalo de tempo: 90 dias.



"A culpada foi a variante ômicron, que surgiu rapidamente, com múltiplas mutações na proteína spike. A principal vantagem dessa variante é sua capacidade de evitar a imunidade adquirida naturalmente (por infecção anterior)", relataram os pesquisadores.





Resultados do estudo convergem com situação do Brasil

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, os resultados do estudo africano convergem com os casos de infecções registradas no Brasil. A partir das vivências médicas, ficou visível a quantidade de pacientes atendidos por uma nova contaminação surgida da nova variante.



"O número de vezes que uma pessoa pode ter Covid a gente ainda não sabe – provavelmente, infinitas vezes. Já tem pessoas com três, quatro infecções relatadas. Ou seja, não há imunidade duradoura na Covid – assim como para outras doenças respiratórias, como rinovírus", esclareceu Alberto Chebabo.



A Sociedade Brasileira de Infectologia cita alguns motivos os quais tornam possível ter Covid mais de uma vez: a primeira tem relação com a vacina, que protege de casos graves da Covid, mas não impede necessariamente a contaminação da doença.



O segundo ponto seria a força da ômicron, a qual aparece na maioria dos casos confirmados no País. O vírus tem mecanismos de defesa que diminuem a eficácia da proteção concedida pelas vacinas. Por fim, subvariantes da ômicron, que se apresentam como mais contagiosas, hoje circulam mais facilmente dentro dos ambientes, facilitando as reinfecções.



