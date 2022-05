Comunicado do Business Wire :RMS

RMS®, uma empresa da Moody's Analytics e com liderança global em modelagem e análise de risco, anunciou que lançará novas perspectivas globais para perigos agudos e crônicos e seu impacto nas mudanças climáticas. A RMS já oferece vários modelos regionais de perigos e de mudança climática, que suportam produtos de modelagem de perda física aguda detalhados, bem como produtos de dados que abrangem pontuações de perigos e riscos, além de custos de perda para locais individuais, em vários horizontes de tempo. Os modelos de mudanças climáticas e produtos de dados da RMS foram bem-aceitos pelo mercado e permitem aos usuários testar o gerenciamento de portfólio, redução dos riscos e estratégias de adaptação.

As perspectivas globais recém-anunciadas ampliam significativamente a cobertura de riscos e do impacto das mudanças climáticas da RMS para oferecer perspectivas globais de risco totalmente correlacionadas e incluem a frequência e gravidade de eventos e análises para perspectivas de linha de base atuais e futuras. Com estas novas perspectivas globais, a RMS não só oferece uma visão do risco para riscos específicos de perigos agudos, mas também riscos crônicos, como a seca, estresse térmico, estresse hídrico e aumento do nível do mar.

Esta cobertura de perigos globais aprimorará os aplicativos da RMS na Intelligent Risk Platform? com os aplicativos Risk Modeler?, ExposureIQ?, TreatyIQ?, SiteIQ? e UnderwriteIQ? ao fornecer, no futuro, informações globais.

Michael Steel, gerente geral na RMS,disse: "Continuamos a ver uma demanda crescente por informações de risco sobre perigos agudos e crônicos, e também sobre mudanças climáticas, de investidores e corporações em muitos setores, como de bancos, imóveis comerciais e seguros. Os efeitos destes riscos se desdobrarão ao longo de muitos anos e terão muitas implicações diretas e indiretas para a indústria e a sociedade. Acreditamos veementemente que as estratégias de longo prazo e a tomada de decisão só podem se beneficiar de informações detalhadas e analíticas dos impactos dos perigos e riscos para os climas atuais e futuros."

Sobre a RMS

A Risk Management Solutions, Inc. (RMS), uma empresa da Moody's Analytics, molda a visão mundial do risco para seguradoras, resseguradoras, organizações de serviços financeiros e o setor público. Capacitamos as organizações a avaliar e gerenciar o risco mundial de catástrofes naturais e causadas pelo homem, incluindo furacões, terremotos, inundações, mudanças climáticas, cibernética e pandemias. Os modelos da RMS são a base do setor de propriedade e sinistros de quase US$ 2 trilhões, sendo que muitas seguradoras, resseguradoras e corretoras ao redor do mundo confiam na ciência do modelo da RMS.

A RMS ajudou a ser pioneira no setor de risco de catástrofe e continua a liderar em inovação, oferecendo ciência, tecnologia e mais de 300 modelos de risco de catástrofe incomparáveis. Líderes de vários setores podem lidar com os riscos de amanhã com o RMS Intelligent Risk Platform?, a única nuvem aberta com aplicativos colaborativos e análises unificadas que podem impulsionar a excelência no gerenciamento de riscos em organizações e setores.

Ao respaldar ainda mais a transição do setor para o gerenciamento moderno de riscos, a RMS liderou o Risk Data Open Standard (RDOS), um esquema de dados moderno e de padrão aberto concebido para ser um ativo extensível e flexível em sistemas de modelagem / análise.

A RMS é uma parceria de soluções confiável, permitindo um gerenciamento de riscos eficaz para uma melhor tomada de decisões de negócios na identificação e seleção de riscos, mitigação, subscrição e gerenciamento de portfólio.

© 2022 Risk Management Solutions, Inc. RMS, o logotipo RMS e RMS Risk Intelligence são marcas registradas da Risk Management Solutions, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

A RMS é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) e opera como parte do segmento comercial da Moody's Analytics. A Moody's Analytics é operacional e legalmente separada da agência de classificação de crédito Moody's Investors Service.

