Comunicado do Business Wire :Guidewire

A Guidewire (NYSE: GWRE) anunciou hoje a Elysian, a mais recente em uma série de lançamentos de nuvem definidores de mercado. Com as inovações da Elysian, seguradoras conectam rapidamente aplicativos de terceiros, inclusive soluções de tecnologia de seguros com o Integration Gateway, linhas de lançamento rápido de negócios com o Guidewire GO e o Advanced Product Designer (APD), e expandem a distribuição com uma nova Embedded Insurance Solution para viagem. Participe: Elysian, o evento de lançamento da Guidewire Elysian, será transmitido ao vivo às 8h PT no dia 19 de maio. O evento também estará disponível sob demanda. Conheça as novidades da Elysian em guidewire.com/Elysian.

Expanded capabilities for London Market insurers delivered in PolicyCenter. (Source: Guidewire)

Conecte aplicativos facilmente com o Integration Gateway

A Elysian reduz a complexidade de integração e aumenta a eficiência de desenvolvedores com o Integration Gateway, um microsserviço na nuvem que externaliza a lógica de integração e orquestra requisições de e para o InsuranceSuite e aplicativos de terceiros, facilitando a integração com mais de 170 aplicativos de parceiros no Guidewire Marketplace.

"O custo e o tempo necessários para integrar sistemas centrais a aplicativos de terceiros afetam consideravelmente o tempo de acesso ao mercado. O Integration Gateway define um novo padrão de abertura e facilita como nunca para desenvolvedores a integração à Guidewire", afirmou Diego Devalle, diretor de desenvolvimento de produto da Guidewire.

Lance produtos rapidamente com o Guidewire GO e APD

A Elysian acelera o acesso ao mercado com mais conteúdos específicos para países em diferentes linhas de negócios já disponíveis no Guidewire GO, uma biblioteca de definições de produtos predefinidas para agilizar o processo de desenvolvimento de produtos. O conteúdo do Guidewire GO está disponível para download no Guidewire Marketplace.

-- Subscreva o risco de forma flexível com novos conteúdos de linhas comerciais e integração de mensagens para o mercado de Londres.

-- Processe sinistros de modo eficiente no mercado automotivo francês com plena compatibilidade IRSA, IRCA e lesão corporal, inclusive alocação de sinistros, mensagens assíncronas em tempo real e processamento de pagamento.

-- Destaque-se no mercado de automóveis pessoais australiano com total compatibilidade com aspectos regionais como endereços, moeda, estruturas de produto, modelos de dados e regras, dados regulatórios e cobrança de impostos.

-- Lance produtos rapidamente com mais de mil atualizações ISO SBT. Reduza os esforços de configuração e manutenção de produtos com novos produtos de navegação interior comercial AAIS para seguradoras na América do Norte.

-- Implemente seguro de propriedades rurais no mercado dos Estados Unidos duas vezes mais rápido com um novo produto GO para InsuranceNow.

A Elysian conta com melhorias para APD, um serviço em nuvem de configuração visual para definição de modelos de produtos que suporta todo o ciclo de vida do seguro, simplificando e acelerando o lançamento de produtos. A Elysian adiciona novas funcionalidades que permitem a seguradoras com PolicyCenter LOBs já existentes gerar automaticamente a criação de APIs prontas para a nuvem e visualizações de integração que simplificam a transição para a Guidewire Cloud.

"A Elysian demonstra nosso investimento contínuo em conteúdo setorial de alto valor, expandindo nossa biblioteca de produtos de seguro com as novas linhas de produtos e conteúdo comercial, pessoal e específico para países prontos para uso do Guidewire GO que ajudam seguradoras a chegarem mais rapidamente ao mercado", explicou Eugene Lee, vice-presidente sênior e gerente geral da Guidewire.

Expanda a distribuição com seguro de viagem incorporado

Segundo um relatório da InsTech London, o mercado de seguros incorporados deve crescer para US$ 722 bilhões em prêmio subscrito bruto (gross written premium, GWP) nos próximos oito anos, atingindo um valor seis vezes superior ao do mercado atual. E a Lightyear Capital relatou que o valor de mercado de seguros incorporados nos Estados Unidos deve crescer de US$ 5 bilhões em 2020 para US$ 70,7 bilhões em 2025.

A Elysian lança soluções específicas para mercados que são pré-configuradas para abordar importantes requisitos de linhas de negócios para que seguradoras possam lançar seguro de viagem incorporado em 12 semanas e oferecer uma solução completa que vai da cotação ao sinistro. A Embedded Insurance Solution da Guidewire para viagem combina os dados e as funcionalidades da Guidewire Cloud Platform (GWCP) com recursos integrados de seu ecossistema de parceiros para atuar em todo o ciclo de vida de seguro de viagem.

"Os clientes da Guidewire confiam em nós para responder rapidamente às demandas de mercado em constante evolução", afirmou Devalle. "Com o lançamento de nossa primeira Embedded Insurance Solution, as seguradoras podem ativar rapidamente outro canal de distribuição na GWCP."

Saiba mais sobre a Guidewire, a Guidewire Cloud Platform ou o lançamento da Elysian em guidewire.com. E leia mais sobre a Embedded Insurance Solution da Guidewire para viagem aqui.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma na qual seguradoras de bens patrimoniais e acidentes (property & casualty, P&C) confiam para engajar, inovar e crescer com eficiência. Combinamos digital, núcleo, análise e IA para oferecer nossa plataforma como serviço em nuvem. Mais de 450 seguradoras, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, operam na Guidewire.

Como uma verdadeira parceira de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar o sucesso deles. Temos orgulho de nosso histórico insuperável de implementação, com mais de mil projetos de sucesso, apoiados pela maior equipe de P&D e ecossistema de parceiros no setor. Nosso mercado fornece centenas de aplicativos que aceleram a integração, localização e inovação.

Saiba mais em www.guidewire.com e siga-nos no Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Todos os produtos mencionados nesse comunicado são produtos Guidewire. Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões ou para clientes autogerenciados. Quaisquer serviços ou recursos não lançados citados neste ou em outros comunicados à imprensa ou declarações públicas não estão disponíveis no momento e podem não ser entregues no prazo ou de alguma forma. Clientes que adquirirem aplicativos Guidewire devem tomar suas decisões de compra baseados nos recursos atualmente disponíveis.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluindo, mas não limitadas às declarações relacionadas à disponibilidade futura do lançamento da Elysian, a disponibilidade geral dos recursos, programas, serviços e ferramentas relacionadas à Elysian mencionados neste comunicado, tais como Integration Gateway, Guidewire GO e Embedded Insurance Solution para viagem. Essas declarações prospectivas são feitas na data em que foram emitidas pela primeira vez e baseiam-se em expectativas atuais, estimativas, previsões e projeções, assim como as convicções e pressuposições da administração. Palavras como "espera", "antecipa", "deveria", "acredita", "espera", "alvo", "projeta", "metas", "estimativa", "potencial", "prevê", "pode", "irá", "poderá", "poderia", "pretende", e variações desses termos ou expressões similares têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. Declarações prospectivas são objeto de diversos riscos e incertezas, muitas das quais envolvem fatores ou circunstâncias além do controle da Guidewire. Os resultados atuais da Guidewire podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos em declarações prospectivas devido a diversos fatores, incluindo, mas não se limitando a, riscos detalhados nos mais recentes formulários 10-K e 10-Q da Guidewire entregues à Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros documentos que podem ser entregues pela Empresa, de tempos em tempos, à Comissão de Valores Mobiliários. Mais especificamente, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e semestrais podem oscilar mais que o esperado; o impacto da pandemia da COVID-19 em nossos funcionários e nosso negócio e nos negócios dos nossos clientes, parceiros integradores de sistema (system integrator, "SI") e fornecedores; variações sazonais e outras relacionadas ao reconhecimento de receitas podem causar flutuações significativas em nossos resultados das operações e fluxos de caixa; nossa dependência das vendas e renovações de um número relativamente reduzido de grandes clientes que respondem por uma parte substancial da nossa receita; nossa habilidade para administrar com sucesso quaisquer mudanças no nosso modelo de negócios, incluindo a transição dos nossos produtos para ofertas na nuvem e os custos relacionados às operações na nuvem; nossos produtos ou serviços baseados na nuvem podem gerar violações de segurança; podemos enfrentar concorrência intensa no nosso mercado; nossas receitas de serviços produzem margens brutas menores que nossa receita de licença, assinatura e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento e vendas de produtos são longos e podem ser afetados por fatores fora do nosso controle; mudanças na orientação contábil, tais como reconhecimento de receita, que causam ou podem enfrentar maior volatilidade em nossos resultados trimestrais e anuais; afirmações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual podem prejudicar substancialmente nosso negócio; condições econômicas globais enfraquecidas podem afetar adversamente o setor de seguros de bens patrimoniais e acidentes incluindo a taxa de gastos com tecnologia da informação; eventos desestabilizadores ou políticos em geral, incluindo guerras, conflitos ou atos de terrorismo; nossa habilidade para comercializar nossos produtos é altamente dependente da qualidade dos nossos serviços profissionais e parceiros SI; o risco de perder funcionários importantes; os desafios das operações internacionais, incluindo mudanças em taxas de câmbio estrangeiras; e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas contidas nesse comunicado à imprensa representam a perspectiva da Guidewire na data do referido comunicado. A Empresa prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes trarão mudanças à sua perspectiva. A Guidewire não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão. Estas declarações prospectivas não devem ser interpretadas como representativas das perspectivas da Guidewire em datas posteriores à data deste comunicado à imprensa.

