Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton apresentou hoje uma família de conversores CC-CC de 48 volts para veículos comerciais movidos a diesel que podem ser usados para alimentar acessórios como iluminação e freios antibloqueio. Ao contrário das ofertas da concorrência, os conversores CC-CC da Eaton funcionam em temperaturas ambientes de até 85 graus Celsius e têm 97% de eficiência de projeto.

"Os conversores CC-CC são uma parte essencial do nosso portfólio de produtos eMobility e são usados em diversas aplicações veiculares", disse Ben Karrer, diretor de desenvolvimento de tecnologia da divisão de negócios de eMobility da Eaton. "Muitos fabricantes de veículos comerciais estão migrando para arquiteturas de 48 volts, então é fundamental ter a capacidade de converter energia de alta para baixa tensão com eficiência. Temos o prazer de fornecer tecnologia de conversão de energia criada especificamente para atender às demandas dos sistemas elétricos de veículos comerciais".

O conversor CC-CC da Eaton recebe energia de um sistema de 48 volts e a reduz para 24 volts. A unidade bidirecional reduz ainda mais a energia para 12 volts para uso em sistemas de baixa tensão e carrega uma bateria de 12 volts que armazena energia em caso de falha na fonte de alimentação principal.

A Eaton oferece uma família de conversores CC-CC que atendem aos requisitos funcionais do Nível de Integridade de Segurança Automotiva (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) B e podem ser otimizados para funcionar perfeitamente com as especificações do alternador do fabricante. Os conversores também podem ser ajustados para ciclos de trabalho específicos por meio de arquitetura de controle digital avançada, permitindo modos de controle flexíveis por meio de adaptação de firmware.

O conversor de energia CC-CC também tem conectores de energia especializados de caixa de bloqueio de alta potência (High-Power Lock Box, HPLB). Os conectores HPLB são projetados pela Royal Power Solutions, fabricante líder de componentes de conectividade elétrica de alta precisão que a Eaton adquiriu no início deste ano.

Os terminais HPLB do conversor de energia CC-CC fornecem eficiência e confiabilidade superiores, além de proteção contra os elementos. Além disso, os terminais HPLB são à prova d'água até um metro de profundidade e fortes o suficiente para suportar jatos d'água de alta pressão.

O conversor CC-CC da Eaton inclui tecnologias de rejeição e redução de ruído, para que a unidade não seja afetada e não interfira na eletrônica do veículo. Além disso, ao contrário das tecnologias concorrentes, a eficiência do design dos conversores CC-CC refrigerados a ar da Eaton reduz a perda de energia em uma ampla gama de operações, enquanto o design inovador em metal fundido apresenta um padrão de aletas que oferece desempenho térmico ideal.

"O conversor é robusto, vedado contra fatores ambientais como névoa salina e água, e possui alta resiliência à vibração", disse Karrer. "Esta unidade é a solução ideal para fabricantes que precisam de um método confiável para gerenciar as cargas de maior potência encontradas em veículos comerciais modernos".

As arquiteturas de 48 volts de veículos comerciais também criam potencial para a hibridização leve de sistemas de acionamento. Além disso, os sistemas de maior potência podem ser usados para alimentar aquecedores eletrificados para aquecer rapidamente o catalisador de pós-tratamento de um veículo para ajudar a reduzir as emissões.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operando de forma sustentável e ajudando nossos clientes a gerenciarem energia, hoje e a longo prazo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton opera na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

