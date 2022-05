Comunicado do Business Wire :Align

Align, o principal fornecedor mundial de soluções de infraestrutura de tecnologia celebra um crescimento significativo nos mercados do Reino Unido e da EMEA com mudanças de gestão para satisfazer a crescente demanda. A nomeação de Giulia Marcolina como Diretora Geral e Mike Konold como Diretor de Soluções de AV da sede da Align no Reino Unido irá permitir que a equipe forneça tecnologia colaborativa inovadora e soluções de AV modernas.

Giulia Marcolina, a 15 year veteran with Align, is named Managing Director of Align's UK-based headquarters. (Photo: Business Wire)

Giulia traz mais de 25 anos de experiência em TI, atuando anteriormente como Gerente de Programas da Align, entregando projetos de realocação e consolidação de escritórios corporativos para clientes como Blackrock, Total Gas and Power e UBS. Em sua nova função, ela irá liderar a equipe de gerentes de projeto da Align na formação de relacionamentos comerciais de longa data da Align e na entrega de programas complexos de tecnologia, incluindo projetos e construção de escritórios, infraestrutura de cabos e soluções de AV e segurança.

"A riqueza de conhecimento e experiência de Giulia em todo o espectro de tecnologias no local de trabalho, combinada com seu estilo de liderança colaborativa, será essencial para que a Align alcance suas metas estratégicas", disse Jim Dooling, Diretor Executivo e Presidente da Align. "Com sua experiência e atenção aos detalhes, ela será crucial para incrementar receitas, aumentar nossa presença em toda a região da EMEA, capacitar nossa equipe e melhorar a experiência geral do cliente."

"Estou honrado por ter tido a oportunidade de liderar uma notável equipe de especialistas do setor para impulsionar nossa visão estratégica", disse Giulia. "Estou ansiosa para aproveitar minha experiência a fim de aumentar nossa equipe, capacitar nossos profissionais em fornecer soluções inovadoras de TI em todo o Reino Unido e EMEA bem como promover nossa missão como fornecedor líder de soluções de tecnologia."

A Align também adicionou Mike Konold, um veterano de 25 anos no espaço Audio-Visual, Telefonia e Redes. Como Diretor de Soluções de AV da Align, ele irá trabalhar com clientes no projeto e integração de soluções dinâmicas e modernas de AV para aumentar a cooperação e o envolvimento dos funcionários. Antes de se unir à equipe de Londres, ele atuou como Chefe de Plataformas de Cooperação na Schroders.

"Mike tem um histórico expansivo e bem-sucedido trabalhando tanto em ambientes de AV como em novas formações", disse Giulia. "Como novo Diretor de Soluções de AV, será essencial para expandir nosso portfólio de serviços profissionais."

"A equipe da Align Team possui um rico histórico de posicionamento e suporte a clientes para crescimento futuro e inovação tecnológica, sendo que estou animado por fazer parte disto", disse Mike. "Vindo do lado do cliente, trago uma perspectiva única para a equipe e esperamos construir e fortalecer relacionamentos com os clientes atuais e futuros da Align."

Sobre a Align

A Align é um importante fornecedor mundial de soluções de infraestrutura de tecnologia. Durante mais de 35 anos, as empresas líderes em todo o mundo confiaram na Align para guiar as mesmas pelos desafios de TI, ao fornecer soluções completas e seguras para mudanças e crescimento dos negócios. A Align tem sede em Dallas, Texas, com escritórios em Nova York, Londres, Chicago, San Francisco, Arizona, Nova Jersey e Virgínia. Saiba mais em www.align.com, e siga @AlignITAdvisor.

Contato de Relações Públicas: Ashley Holbrook 212-546-6159 [email protected]

