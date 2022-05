Comunicado do Business Wire :AGIC Capital

AGIC Capital, o fundo de private equity europeu-asiático focado em investimentos em empresas industriais e médicas de alta qualidade, anunciou hoje a aquisição - por um valor não revelado - de uma participação majoritária na Grafotronic AB e suas subsidiárias ("Grafotronic"), principal fabricante de soluções de fabricação automatizadas rolo a rolo, de seus atuais acionistas.

Fundada em 2004, a Grafotronic desenvolve soluções modulares altamente diferenciadas para os mercados de acabamento digital de etiquetas e baterias para veículos elétricos. A empresa alcançou um crescimento substancial nos últimos cinco anos, desde que se concentrou no segmento de acabamento digital, e está estabelecendo sua posição em tecnologias de fabricação para uma variedade de produtos no mercado de baterias para veículos elétricos em parcerias com grandes protagonistas do setor.

A AGIC foi atraída pelo posicionamento da Grafotronic em mercados resilientes e de alto crescimento, seu conceito de produtos modulares, fortes capacidades de inovação, incluindo automação e conectividade de produtos/serviços, modelo de negócios de ativos leves (asset-light), equipe de gestão especializada e dinâmica e perfil financeiro atraente. Em parceria com sua equipe de gerenciamento, a AGIC apoiará o crescimento internacional contínuo da Grafotronic nos segmentos de acabamento digital e baterias EV, nos principais mercados europeus existentes, EUA e Ásia.

Håkan Sundqvist, fundador da Grafotronic, disse: "Este é um passo importante para alcançar nossos sonhos, cumprir nossas aspirações como empresa e uma decisão de negócios sólida para garantir um futuro sustentável. Com o suporte da AGIC, podemos acelerar a realização do potencial de crescimento futuro, fornecer aos nossos clientes soluções ainda mais inovadoras e, ao mesmo tempo, aumentar significativamente nossa capacidade de produção e P&D. Com a AGIC, podemos alcançar nosso potencial máximo de desenvolvimento no mundo inteiro".

Ben Mitchell, diretor e chefe da AGIC no Reino Unido, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por ter feito o investimento na Grafotronic e por apoiar a equipe de gerenciamento para proporcionar a próxima fase de crescimento. A aquisição da Grafotronic exemplifica a estratégia de investimentos da AGIC em formar parceria com equipes de gerenciamento de PMEs europeias de destaque com potencial de crescimento significativo e em fornecer suporte proativo e prático para fazer com que esse potencial se torne realidade".

Sobre a AGIC Capital

Fundada em 2015, a AGIC é um fundo europeu-asiático focado em investimentos em empresas de tecnologia industrial e de saúde avançada e possui mais de US$ 2,2 bilhões de ativos sob gestão. Ela visa a aquisição e o investimento em estágio de crescimento em pequenas e médias empresas e emprega abordagens práticas e personalizadas para orientar e apoiar as empresas do portfólio no desenvolvimento e execução de planos de penetração no mercado. A AGIC tem escritórios em Munique, Londres, Hong Kong, Xangai e Pequim. Para mais informações, acesse www.agic-group.com

